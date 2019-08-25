ABD'li askere evlatlık verilen Adanalı, gerçek ailesini arıyor

Yazılım uzmanı Sami McIntosh, 41 yıl önce, 4 çocuk sahibi olan ancak yaşı ilerlediği için yeniden çocuk sahibi olamayan ABD’li bir askere evlatlık verildiğini belirtti. İsimlerini açıklamak istemediği ABD’li anne ve babasının küçük yaşlarda kendisine evlatlık olduğunu söylediklerini ve hayatı boyunca onlar tarafından ilgiyle büyütüldüğünü anlatan McIntosh, bir süre arayla her ikisinin de yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Biyolojik anne ve babasını bulmak için tüm mal varlığını satıp Adana'ya yerleştiğini aktaran McIntosh, evlatlık verilmesine aracı olan İncirlik Hava Üssü'nde görevli Dr. Ö.S. ile görüştüğünü ancak Ö.S.'nin kendisine bilgi vermediğini vurguladı. McIntosh, doktor hakkında 'Uluslararası insan kaçakçılığı yapmak' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Evlatlık verildiği süreci araştıran McIntosh, ABD'li üvey kardeşlerinden bilgi desteği aldığını kaydetti. Sami McIntosh, elde ettiği bilgileri şöyle anlattı:

"Türk annem hastaneye yatırıldığında hamileliğinin gizli tutulması adına kist ameliyatı olacağı şeklinde kayıt yapılmış. Doğduğum gün, Dr. Ö.S. Amerikalı aileme mesaj göndererek Türk bebeğin premature olarak dünyaya geldiğini ve derhal hastaneye gelmeleri gerektiğini bildirmiş. Amelikalı ailem hastaneye gitmiş ve 30 dakikalıkken beni almışlar. Amerikalı aileme resmi belge de vermemişler. Daha sonra Dr. Ö.S. Amerikalı aileme evlat edinme süreciyle ilgili bir avukat önermiş. Avukat da Kadirli ilçesinden bir aile bulup sahte evraklarla beni onun üzerine kayıt ettirmiş. O dönem 10-15 bin Dolar para istemiş. Türkiye'deki evlat edinme işlemlerinin yasal süreci tamamlandığında Dr. Ö.S.'nin ilk eşi benim Amerikalı anne babamın bana Türk anne ve babamdan daha iyi bakacağı konusunda mahkemede yeminli şahitlik yapmış."

HAYATIMDA BİR AİLEM OLSUN İSTİYORUM

3 yaşından bu yana yaşadığı ABD'den Türkiye'ye dönmek için 2017 yılında Los Angeles'ta bulunan Türk Konsolosluğu ile irtibata geçtiğini anlatan McIntosh, şunları söyledi: