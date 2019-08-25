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ABD'li askere evlatlık verilen Adanalı, gerçek ailesini arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 12:00 | Son Güncelleme

ADANA'da doğduktan kısa süre sonra İncirlik Hava Üssü'nde görevli ABD'li bir askere evlatlık verilen Sami McIntosh, biyolojik ailesini bulabilmek için ABD'deki tüm mal varlığını satıp Adana'ya yerleşti.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da doğduktan kısa süre sonra İncirlik Hava Üssü'nde görevli ABD'li bir askere evlatlık verilen Sami McIntosh, biyolojik ailesini bulabilmek için ABD'deki tüm mal varlığını satıp Adana'ya yerleşti.

Yazılım uzmanı Sami McIntosh, 41 yıl önce, 4 çocuk sahibi olan ancak yaşı ilerlediği için yeniden çocuk sahibi olamayan ABD’li bir askere evlatlık verildiğini belirtti. İsimlerini açıklamak istemediği ABD’li anne ve babasının küçük yaşlarda kendisine evlatlık olduğunu söylediklerini ve hayatı boyunca onlar tarafından ilgiyle büyütüldüğünü anlatan McIntosh, bir süre arayla her ikisinin de yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Biyolojik anne ve babasını bulmak için tüm mal varlığını satıp Adana'ya yerleştiğini aktaran McIntosh, evlatlık verilmesine aracı olan İncirlik Hava Üssü'nde görevli Dr. Ö.S. ile görüştüğünü ancak Ö.S.'nin kendisine bilgi vermediğini vurguladı. McIntosh, doktor hakkında 'Uluslararası insan kaçakçılığı yapmak' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Evlatlık verildiği süreci araştıran McIntosh, ABD'li üvey kardeşlerinden bilgi desteği aldığını kaydetti. Sami McIntosh, elde ettiği bilgileri şöyle anlattı:

"Türk annem hastaneye yatırıldığında hamileliğinin gizli tutulması adına kist ameliyatı olacağı şeklinde kayıt yapılmış. Doğduğum gün, Dr. Ö.S. Amerikalı aileme mesaj göndererek Türk bebeğin premature olarak dünyaya geldiğini ve derhal hastaneye gelmeleri gerektiğini bildirmiş. Amelikalı ailem hastaneye gitmiş ve 30 dakikalıkken beni almışlar. Amerikalı aileme resmi belge de vermemişler. Daha sonra Dr. Ö.S. Amerikalı aileme evlat edinme süreciyle ilgili bir avukat önermiş. Avukat da Kadirli ilçesinden bir aile bulup sahte evraklarla beni onun üzerine kayıt ettirmiş. O dönem 10-15 bin Dolar para istemiş. Türkiye'deki evlat edinme işlemlerinin yasal süreci tamamlandığında Dr. Ö.S.'nin ilk eşi benim Amerikalı anne babamın bana Türk anne ve babamdan daha iyi bakacağı konusunda mahkemede yeminli şahitlik yapmış."

HAYATIMDA BİR AİLEM OLSUN İSTİYORUM

3 yaşından bu yana yaşadığı ABD'den Türkiye'ye dönmek için 2017 yılında Los Angeles'ta bulunan Türk Konsolosluğu ile irtibata geçtiğini anlatan McIntosh, şunları söyledi:

"Türk vatandaşlık belgelerimi konsolosluğa teslim ettikten sonra Türkiye'de bulunan Nüfus Müdürlüğü makamından aldığım resmi cevapta, belge kayıtlarında ölü olduğum yazıyordu. Miras davası yüzünden Kadirli ilçesinde üzerine kayıtlı göründüğüm ailem miras davası yüzünden yalan beyan vererek kaydımı ölü göstermiş. Ankara'da ulaştığım bir avukat aracılığıyla hatanın düzeltilmesi amacıyla açtığım dava 2018 yılında sonuçlandı ve nüfus kayıtlarına göre tekrar dirildim. Bekarım, çocuklarım yok ve hayatımda bir ailem olsun istiyorum. Bunca yıldan sonra Türkiye'ye geri dönmek benim için çok duygusal bir tecrübe oldu. Biyolojik anne ve babamı bularak kendileri ile Türkiye'de bir bağ kurmak istiyorum."

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