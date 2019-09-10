ABD'li askeri heyet, Genelkurmay'ı ziyaret edecek

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD'li askeri heyetin bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nı ziyaret edeceğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik faaliyetlerin devam ettiği belirtilerek, "ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson başkanlığındaki ABD askeri heyeti, temaslarda bulunmak üzere bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı’nı ziyaret edecektir" denildi.

