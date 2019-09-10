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ABD'li askeri heyet, Genelkurmay'ı ziyaret edecek (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 15:26 | Son Güncelleme

TEMASLAR TAMAMLANDI Milli Savunma Bakanlığı, ABD'li askeri heyetin, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhındaki temaslarına ilişkin açıklama yaptı.

TEMASLAR TAMAMLANDI
Milli Savunma Bakanlığı, ABD'li askeri heyetin, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhındaki temaslarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson başkanlığındaki ABD askerî heyeti, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhındaki temaslarını tamamladı. Görüşmelere yarın, Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezinde devam edilecek" denildi.

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