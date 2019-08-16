ABD'li askeri heyetten Genelkurmay ziyareti

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar kapsamında, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD'li askeri heyetin, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nı ziyaret ettiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD ile koordineli olarak Suriye'nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge kapsamında Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi. Açıklamada, "Dün Şanlıurfa’da kurulan harekât merkezinde koordine faaliyetlerini tamamlayan ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD askerî heyeti, bugün temaslarda bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı Karargâhını ziyaret etmiştir" denildi.

