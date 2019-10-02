WASHINGTON (AA) - ABD'li iki avukat, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'ya gönderdikleri dilekçede, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MBS), Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verdiği suçlamaları da dahil olmak üzere "insanlığa karşı suç işlemekten" soruşturulmasını talep etti.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberine göre, ABD'li avukatlar Bruce Fein ve W. Bruce DelValle, Washington merkezli kuruluş Ulusal Çıkar Vakfı adına, UCM'ye bir dilekçe gönderdi.

Dilekçede UCM Başsavcısı Bensouda'dan, MBS'nin göreve geldiği Haziran 2017'den bu yana siyasi rakiplerini ve kendisine karşı çıkanlara "acımasızca ve sistematik şekilde zulmettiği" belirtildi.

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya da geçen yıl öldürülmeden önce işkence edildiği ve gazetecinin cinayete kurban gittiğinin anımsatıldığı dilekçede, MBS'nin kendisine karşı gelenlere işkence ettiği, insan hakları savunucularına zulmettiği, Yemen'de birçok savaş suçu işlediği ve tüm bunların "insanlığa karşı suç" teşkil ettiği kaydedildi.