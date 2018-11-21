ABD’li Bakan California Yangınlarının ‘Sorumlusunu’ Buldu

İçişleri Bakanı Ryan Zinke, California eyaletinin günlerdir mücadele ettiği ölümcül yangınların sorumlularından biri olarak çevrecileri gösterdi
ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke, California eyaletinin günlerdir mücadele ettiği ölümcül yangınların sorumlularından biri olarak çevrecileri gösterdi.
Zinke, “Radikal çevreci gruplar tek bir ağacı bile kesmemek ya da ormanı budamamak için bütün ormanın yanmasına razı oluyor” dedi.
Zinke bu çevreci grupların isimlerini vermekten kaçındı. Bakan, hava sıcaklıkları, tarihi kuraklık, kurumuş ağaçlar gibi değişkenlerin de yangınların sorumluları arasında olduğunu kaydetti.
Zinke, ilk kez California’ya yaptığı ziyaretin ardından Breitbart News’e yaptığı açıklamada çevrecileri yangınların sorumluları arasında göstermişti.
Zinke, Almanya’nın orman idaresi konusunda iyi bir model olduğuna dikkat çekti. Başkan Donald Trump da California ziyareti sırasında Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto’nun kendisine ormanları budadıklarını ve orman zeminini dökülen yapraklardan temizlediklerini söylediğini belirtmişti.
Ancak Niinisto daha sonra yaptığı açıklamada Trump’la konuşmaları sırasında ormanların budanması konusunun geçmediğini kaydetmişti.
Tarım Bakanı Sonny Perdue de orman idare faaliyetlerinin hızlandırılması gerektiğini söyledi ve bunun için kurumlara yasal olarak daha fazla yetki verilmesini umduğunu sözlerine ekledi.
California’nın kuzeyinde yağış bekleniyor
Öte yandan California’nın kuzeyinde yoğun yağış bekliyor. Yağışların insanların evsiz kaldığı bölgelerde toprak kayması riskini arttırmasındansa endişe ediliyor.
Bölgede çok sayıda kişi otoparklarda kurulan çadırlarda kalıyor.
Yetkililer Sierra Nevada Dağları’ndan kopup gelebilecek moloz ve taş yığınlarına karşı halkı uyardı.
Cam Fire yangınının 8 Kasım’da çıkmasından bu yana, 27 bin kişinin yaşadığı Paradise kasabası büyük ölçüde tahrip oldu. 79 kişinin cesetlerine ulaşıldı, cesetlerden yalnızca 64’ünün kimlik tespiti yapılabildi. Paradise, San Francisco’nun 280 kilometre kuzeyinde yer alıyor.
Polisin elindeki kayıp listesindeyse 699 isim yer alıyor.
Yetkililere göre Salı günü itibariyle yangın toplamda 61 bin hektar alanı ve 12 bin evi kül etti.
Hafta içinde beklenen yağmurun toprak kayması riskini arttırması ancak alevlerle mücadeleye destek olması bekleniyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum