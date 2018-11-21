ABD’li Bakan California Yangınlarının ‘Sorumlusunu’ Buldu

İçişleri Bakanı Ryan Zinke, California eyaletinin günlerdir mücadele ettiği ölümcül yangınların sorumlularından biri olarak çevrecileri gösterdi

ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke, California eyaletinin günlerdir mücadele ettiği ölümcül yangınların sorumlularından biri olarak çevrecileri gösterdi.

Zinke, “Radikal çevreci gruplar tek bir ağacı bile kesmemek ya da ormanı budamamak için bütün ormanın yanmasına razı oluyor” dedi.

Zinke bu çevreci grupların isimlerini vermekten kaçındı. Bakan, hava sıcaklıkları, tarihi kuraklık, kurumuş ağaçlar gibi değişkenlerin de yangınların sorumluları arasında olduğunu kaydetti.

Zinke, ilk kez California’ya yaptığı ziyaretin ardından Breitbart News’e yaptığı açıklamada çevrecileri yangınların sorumluları arasında göstermişti.

Zinke, Almanya’nın orman idaresi konusunda iyi bir model olduğuna dikkat çekti. Başkan Donald Trump da California ziyareti sırasında Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto’nun kendisine ormanları budadıklarını ve orman zeminini dökülen yapraklardan temizlediklerini söylediğini belirtmişti.