ABD'li bakandan Meksika sınırına asker gönderilmesine destek

ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen, Başkan Donald Trump'ın, Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye doğru ilerleyen göçmen konvoyuna karşı 10-15 bin asker görevlendirmesine destek verdi.

Nielsen, New York'ta, düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyinin (Council on Foreign Relations) ABD'deki ara seçimler öncesi düzenlediği panele katıldı.

Panel esnasında, Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye doğru ilerleyen göçmenlere karşı Meksika sınırına 10-15 bin asker gönderilmesi ve Trump'ın "güvenlik güçlerinin kendilerine şişe veya taş atan göçmenlere müsamaha göstermeyeceği" açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Nielsen, bölgedeki askeri varlığın artırılmasını savundu.

"ABD'ye gelen göçmen konvoyunun sıkıntısı şurada, çok düzensiz geliyorlar, buraya bir bilet almıyorsunuz, bu bir üyelik programı değil." diyen Nielsen, göçmenlerin trenler ve otobüslerle gelmesi durumunda, birkaç gün içinde, yaya olarak gelmelere halinde de bir ayda ABD sınırına ulaşacaklarını kaydetti.

Nielsen, "Böyle bir akına cevap verecek kapasitemiz yok. Bu nedenle Savunma Bakanlığından, bize mühendislik, lojistik, planlama gibi konularda destek olmalarını istedik. İkinci aşama olarak da giriş limanlarımızı korumak için yardımlarını talep ettik." bilgisini aktardı.