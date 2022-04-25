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ABD'li Bakanlar Kiev’de Zelenski ile Görüştü

25.04.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Savunma Bakanı Austin, Kiev’de Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev sokaklarında insanları yürürken gördüklerini ve “bunun Kiev savaşının kazanıldığının kanıtı olduğunu” söyledi

ABD'li Bakanlar Kiev’de Zelenski ile Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev’de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.

Rusya’nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana, ABD’den Ukrayna'ya ilk resmi ziyaret yapıldı.

Blinken ile Austin Polonya’dan yaptıkları tren seyahati sonrası Kiev’e ulaşarak, dün akşam Ukraynalı yetkililerle bir araya geldi.

ABD-Ukrayna delegasyonlarının görüşmesi yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşmeye, Ukrayna heyetinden Zelenski’nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Savunma Bakanı Oleksi Reznikov da katıldı.

Blinken Kiev’den Polonya’ya döndükten sonra yaptığı açıklamada, “Rusya bu savaşta başarısız oldu, Ukrayna da çoktan başarılı oldu” dedi.

Kiev sokaklarında insanları yürürken gördüklerini ve “bunun Kiev savaşının kazanıldığının kanıtı olduğunu” ifade eden Blinken, ancak ülkenin güney ve doğusundaki durumun farklı olduğunu ve bu bölgelerde Rus saldırılarının sürdüğünü dile getirdi.

ABD Savunma Bakanı Austin ise görüşmelerin "çok verimli" geçtiğini ifade ederek, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlarının hızlıca ulaştırıldığını belirtti.

Görüşmede ayrıca Amerikalı bakanlar, Ukrayna’ya ve savaştan etkilenen bölgedeki ülkelere 713 milyon dolarlık yeni yardım sözü verdi.

Güvenlik endişesi nedeniyle, basının Blinken ile Austin’in Kiev ziyaretini bakanlar Polonya’ya dönmeden duyurmamaları istendi.

ABD Savunma Bakanı Austin’in Almanya’ya giderek, 20 ülkenin savunma bakanlarıyla ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Ramstein’da bulunan ABD hava üssünde bir araya gelmesi ve Ukrayna’nın savunma ihtiyaçlarını ele alması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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