ABD'li Basketbolcu Griner Rus Mahkemesinde

Rus mahkemesi, bugün yapılan ön duruşmada, ABD basketbol yıldızı Brittney Griner'ın Moskova havaalanında esrar bulundurmaktan tutuklanmasından yaklaşık dört ay sonra davanın başlangıç tarihini 1 Temmuz olarak belirledi.

Phoenix Mercury takımı yıldızının ceza davası süresince gözaltında kalması istendi. Griner, büyük çapta uyuşturucu taşımaktan suçlu bulunursa, 10 yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Rus ceza davalarında sanıkların yüzde 1’inden daha azı beraat ediyor ve ABD'nin aksine beraat kararları tersine çevrilebiliyor.

Moskova'nın Himki banliyösündaki mahkemede, kapalı kapılar ardında yapılan ön duruşmaya çıktıktan sonra Griner'in tutukluluk süresi altı ay daha uzatıldı. AP tarafından elde edilen fotoğraflarda Griner kelepçeli görünüyor. Daha önce Griner'ın 2 Temmuz'a kadar tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Griner'ın tutuklanması ve yargılanması, Moskova-Washington ilişkilerin olağanüstü düşük olduğu bir döneme denk geliyor. Griner, Rusya'nın Ukrayna'ya asker göndermesinden bir haftadan az bir süre önce Moskova havaalanında tutuklandı. Bu gelişme, ABD'nin kapsamlı yaptırımları ve Rusya'nın ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikini kınamasıyla zaten yüksek olan gerilimi daha da arttırdı.

Gerginliğin ortasında, Griner'ın destekçileri sessiz bir çözüm umuduyla susup beklediler. Ancak Dışişleri Bakanlığı Mayıs ayında, Griner’ın durumunu haksız yere tutuklanmış olarak yeniden sınıflandırdı ve davasının denetimini, fiilen ABD hükümetinin baş müzakerecisi olan rehine işlerinden sorumlu özel başkanlık temsilcisine devretti.

Bu durum Griner davasına duyulan ilgiyi daha da arttırdı. Griner yanlıları, Nisan ayındaki, eski ABD deniz piyadesi Trevor Reed ile uyuşturucu kaçakçılığı komplosundan hüküm giymiş bir Rus pilotun arasında yapılan mahkum mübadelesine benzer bir takasın uygulanabileceğini teşvik etmeye başladılar.

Rus haber medyası, Rus silah tüccarı Viktor Bout ile takas edilebileceği yönündeki spekülasyonları defalarca gündeme getirdi. ABD vatandaşlarını öldürmek amaçlı komplo kurmak ve terör örgütüne yardım etmek suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Bout’un lakabı "Ölüm Taciri".

Rusya, Bout'un serbest bırakılması için yıllardır kamuoyundan destek arayışında. Ancak Griner'ın kenevir yağı içeren e-sigara kartuşlarına sahip olduğu iddiaları ve Bout’un küresel düzeyde ölümcül silah kaçakçılığı yapması arasındaki tutarsızlık, ABD açısından böyle bir takası zorlaştırabilir.

Kimileriyse, ABD'nin defalarca bir tuzak olarak tanımladığı bir casusluk davasında 16 yıl hapis cezasına çarptırılan eski bir Deniz Piyadesi ve güvenlik müdürü olan Paul Whelan ile takas edilebileceği tavsiyesinde bulundular.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, CNN'de, Griner ve Whelan'ın Bout için ortak takasının düşünülüp düşünülmediği sorulduğunda, soruyu geçiştirdi.

Blinken, "Genel anlamda dünyada şu ya da bu şekilde yasadışı olarak gözaltına alınan Amerikalılar’ın ülkelerine dönmelerini sağlamaktan daha büyük bir önceliğim yok. Bunun mutlak bir öncelik olduğunu söylemek dışında, yaptıklarımız hakkında ayrıntılı bir yorum yapamam" dedi.

Kremlin tarafından finanse edilen RT kanalına konuşan uluslararası sivil ilişkiler konusunda uzmanlaşmış bir avukat olan Maria Yarmush, görüldüğü kadarıyla, herhangi bir takasın gerçekleşebilmesi için önce Griner'ın suçlu bulunması ve mahkum edilmesinin ardından affı için cumhurbaşkanlığına başvurmasının gerekeceğini söyledi.

