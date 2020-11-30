ABD'li Büyükelçi: “Türkiye’nin kimi eylemlerinden endişe duyuyoruz”

ABD’nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Ankara’nın S-400 kararından geri adım atmasını beklediklerini söyleyerek, “Türkiye’den bir kez daha, geçmişte olduğu gibi, muhteşem bir müttefik olmasını istiyoruz” dedi. Hutchison, salı günü başlayacak ve iki gün sürmesi öngörülen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde düzenlediği video-konferansında Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.

Bir gazeteci, Türkiye’nin Batılı müttefikleri ile S-400’ler ve Doğu Akdeniz gibi konularda artan oranda gerilimler yaşadığına dikkat çekerek Hutchison’a, “Türkiye’nin NATO’daki rolü ve geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

“Türkiye’nin kimi eylemlerinden endişe duyuyoruz” diyerek soruyu yanıtlamaya başlayan Hutchison, “Türkiye mükemmel bir müttefik olmuştur ve uzun yıllara dayanan bir müttefiktir. Ama kimi eylemleri İttifak’ın birliği açısından sorun teşkil etmektedir” dedi.

“S-400 fikri sınırları aşıyor”

“İttifakımız güçlü çünkü bir birlik içerisindeyiz. Bu nedenle de endişeliyiz. Özellikle de, en çok da, S-400’ler nedeniyle kaygılıyız” diye konuşan ABD Büyükelçisi Hutchison, “Rus yapımı bir füze savunma sistemini ittifakımızın tam ortasına konuşlandırabileceğiniz fikri, sınırları aşan bir konu” dedi.