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ABD'li büyükelçiden Berlin'e tepki: Yaptırımlar Avrupa yanlısı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.12.2019 14:15 | Son Güncelleme

ABD’nin Berlin Büyükelçisi Grenell, Trump'ın imzaladığı yeni yasayı "Avrupa'nın içişlerine müdahale" olarak gören Alman hükümetine tepki göstererek, yasanın öngördüğü yaptırımların "Avrupa yanlısı" olduğunu söyledi.

ABD'li büyükelçiden Berlin'e tepki: Yaptırımlar Avrupa yanlısı

ABD’nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell Alman hükümetinin Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle Washington'a gösterdiği tepkiye karşı çıktı. Bild am Sonntag gazetesine konuşan Grenell "15 Avrupa ülkesi, Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'nun" Kuzey Akım 2 projesi konusundaki çekincelerini ifade ettiğini söyledi. Grenell dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Akım 2 projesine katılan şirketlere yaptırım öngören yasayı imzalamasının "son derece Avrupa yanlısı bir karar" olduğunu savundu. ABD'li Büyükelçi, birçok Avrupalı diplomatın bu nedenle Amerikan hükümetine teşekkür ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'nin kabul ettiği ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesine katılan şirketleri hedef alan yaptırımlar da içeren savunma bütçesini cuma akşamı imzalamıştı. Alman hükümeti Washington'un attığı bu adıma sert tepki göstererek bunun "Avrupa ve Almanya'nın içişlerine müdahale" anlamına geldiğini duyurmuştu. Federal Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer'in bu yaptığı açıklamayı Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz da bir kez daha tekrarladı.

Obama hükümetinden beri izlenen bir siyaset

ABD'nin Berlin Büyükelçisi Grenell izlenen siyasetin "Obama hükümetine kadar giden" ve "uzun vadeli bir politika" olduğuna dikkat çekti. Grenell "Amaç hep Avrupa enerji kaynaklarının çeşitliliğini sağlamak ve bir ülkenin ya da bir kaynağın Avrupa üzerinde enerji yoluyla çok güçlü bir nüfuz oluşturmamasını güvence altına almak" diye konuştu.

ABD hükümetinin yaptırımları olabildiğince titiz bir biçimde şekillendirmek istediğini söyleyen Grenell "Katılımcı şirketlerin daha şimdiden tepki göstermiş olmasından memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu. Kuzey Akım 2 projesinde yer alan firmalardan Allseas, Trump'ın yaptırım öngören yasayı imzalaması üzerine projeye katılımını durdurdu. ABD hükümetinin yaptırımdan etkilenecek kişi ve kurumların isimlerini belirlemek için ise 60 günlük süresi bulunuyor.

Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin 2020 yılında tamamlanarak Rus doğal gazını Polonya ve Ukrayna gibi ülkeleri baypas ederek Rusya'dan Almanya'ya ulaştırması hedefleniyor. Projeye ABD'nin yanı sıra bazı Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri de karşı çıkıyor.

Reuters, dpa / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

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