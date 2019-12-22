ABD'li büyükelçiden Berlin'e tepki: Yaptırımlar Avrupa yanlısı

ABD’nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell Alman hükümetinin Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle Washington'a gösterdiği tepkiye karşı çıktı. Bild am Sonntag gazetesine konuşan Grenell "15 Avrupa ülkesi, Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'nun" Kuzey Akım 2 projesi konusundaki çekincelerini ifade ettiğini söyledi. Grenell dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Akım 2 projesine katılan şirketlere yaptırım öngören yasayı imzalamasının "son derece Avrupa yanlısı bir karar" olduğunu savundu. ABD'li Büyükelçi, birçok Avrupalı diplomatın bu nedenle Amerikan hükümetine teşekkür ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'nin kabul ettiği ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesine katılan şirketleri hedef alan yaptırımlar da içeren savunma bütçesini cuma akşamı imzalamıştı. Alman hükümeti Washington'un attığı bu adıma sert tepki göstererek bunun "Avrupa ve Almanya'nın içişlerine müdahale" anlamına geldiğini duyurmuştu. Federal Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer'in bu yaptığı açıklamayı Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz da bir kez daha tekrarladı.