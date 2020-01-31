ABD'li Delta ve American Airlines, yeni tip koronavirüs sebebiyle Çin uçuşlarını durdurdu

WASHINGTON (AA) - ABD'li hava yolu şirketleri Delta ve American Airlines, Vuhan kentinde başlayan ve tüm ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) sebebiyle Çin uçuşlarını durdurdu.

American Airlines, yaptığı yazılı açıklamada, bugünden itibaren 27 Mart'a kadar Çin'e uçuş gerçekleştirmeyeceklerini bildirdi.

Delta hava yolları da Çin'den çıkmaya çalışan insanlara yardımcı olmak amacıyla 6 Şubat'a kadar seferlere devam edeceklerini, sonrasında 30 Nisan'a kadar tüm seferleri durduracaklarını duyurdu.

Dün, Fransız Hava Yolu şirketi Air France, Danimarka, İsveç ve Norveç'in ortakları arasında yer aldığı İskandinav Hava Yolları, Lufthansa Group ve İspanya'nın eski ulusal hava yolu şirketi Iberia da Çin seferlerini askıya aldıklarını açıklamıştı.

- Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.