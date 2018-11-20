ABD'li Demokrat senatörlerden Trump'ın Adalet Bakanı atamasına dava

WASHINGTON (AA) - ABD'li Demokrat senatörler, Başkan Donald Trump'ın eski Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın yerine vekil olarak Matthew Whitaker'ı getirmesini engellemek için dava açtı.

Demokrat senatörler davaya gerekçe olarak, Sessions'ın Özel Kalem Müdürü olan Whitaker'ın, Senatonun Hukuk Komitesinden onay almadan atanmasını gösterdi.

Davayı açan Demokrat senatörler Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse ve Mazie Hirono, atamanın ABD Anayasası'na aykırı olduğunu belirtti.

Senato Hukuk Komitesinin tüm Demokrat üyeleri tarafından da desteklenen davanın dilekçesinde, "Senato, Whitaker'ın Adalet Bakanlığının en yüksek pozisyonuna atanması şöyle dursun, federal hükümetin herhangi bir ofisinde görev yapabilmesi için bile karar vermedi." ifadesi kullanıldı.

Kongrede yapılan ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Demokratların ele geçirmesinin ardından Trump, Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın görevine son vermişti.

ABD basınında konuya ilişkin yapılan yorumlarda, Trump'ın Sessions'ın görevine son vermesine, özellikle kendisi hakkında yürütülen Rusya soruşturmasına karşı yeterli mücadeleyi vermemesi gerekçe gösterilmişti.

Trump'ın Adalet Bakanlığı görevine geçici olarak Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein yerine Özel Kalem Müdürü Matthew Whitaker'ı getirmesinin nedeni ise Whitaker'ın Rusya soruşturmasına karşı aldığı sert pozisyon olarak görülüyor.

