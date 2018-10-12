ABD'li din adamı Brunson evine geldi

İZMİR (AA) - İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırılarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson, evine geldi.
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada hükümle birlikte serbest bırakılan ve duruşma bitiminde Alsancak'taki evine gelen Brunson'a, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier da eşlik etti.
Brunson'ın eve girişi esnasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Brunson'dan sonra eşi Norine Brunson ve avukatı İsmail Cem Halavurt da eve geldi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Brunson'ın evinde elektronik kelepçesini çözerek serbest kalma işlemlerini tamamladı.
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