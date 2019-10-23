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ABD'li diplomat Trump'ın azil soruşturmasıyla ilgili Kongreye ifade verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 14:22 | Son Güncelleme

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği maslahatgüzarı William Taylor, azil soruşturmasının başlatılmasına sebep olan görüşmede Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanından, askeri ve mali yardım karşılığında siyasi rakipleri hakkında soruşturma başlatılmasını istediğini doğruladı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Kiev Büyükelçiliği maslahatgüzarı William B. Taylor, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasının başlatılmasına sebep olan görüşmede Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den, ABD yardımı karşılığında siyasi rakipleri hakkında soruşturma başlatılmasını istediğini söyledi.

ABD'nin 2006-2009 yıllarında Kiev Büyükelçiliği görevini de yürüten Büyükelçi Taylor, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesine verdiği ifadede, Trump'ın temmuzda Zelenskiy ile yaptığı görüşmedeki taleplerinin anayasaya aykırı olduğuna dair iddiaları destekleyen açıklamalarda bulundu.

Taylor, azil soruşturmasının başlatılmasına neden olan görüşmede, Trump'ın, Ukrayna'ya yapılacak askeri ve mali yardıma karşılık olarak eski ABD Başkan Yardımcısı ve 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Partiden aday adayı olan Joe Biden ve ailesinin ülkedeki ilişkileri hakkında adli soruşturma başlatılmasını talep ettiğini doğruladı.

Büyükelçi Taylor, Trump'ın görüşmede ABD'nin Ukrayna'ya yapacağı askeri ve mali yardımın Kiev yönetiminin Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın yönetim kurulunda yer aldığı Ukrayna enerji şirketi Burisma ile ilgili faaliyetlerinin soruşturulmasına bağlı olduğunu "kuşkuya yer bırakmayacak şekilde muhattabına ilettiğini" savundu.

Taylor, Trump'ın ayrıca Demokrat Parti ileri gelenlerinin ülkedeki faaliyetlerine ve 2016 ABD başkanlık seçimlerine yönelik olası müdahale girişimlerine ilişkin de soruşturma başlatılmasını istediğini ekledi.

Görüşme dile getirilen taleplerin Beyaz Saray'ın iddia ettiği gibi karşılık beklenmeden ifade edilen istekler olmadığını ifade eden Taylor, yapılan pazarlığın "quid-pro-quo (bir şey karşılığında başka bir şeyin istendiği)" bir anlaşma niteliğinde olduğunu kaydetti.

Taylor, ABD'nin Kiev Büyükelçisi Marie Yovanovitch'in 20 Mayıs'ta görevden alınmasının ardından 18 Haziran'dan bu yana maslahatgüzar sıfatıyla büyükelçilikte görev yapıyor.

Trump'ın, temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna liderinden Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresindeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuştu. Ancak ABD Başkanı Trump, telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık asker ve mali yardımın askıya alındığını bildirmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD abd başkanı donald trump Ukrayna William B. Taylor

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