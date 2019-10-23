ABD'li diplomat Trump'ın azil soruşturmasıyla ilgili Kongreye ifade verdi

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Kiev Büyükelçiliği maslahatgüzarı William B. Taylor, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasının başlatılmasına sebep olan görüşmede Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den, ABD yardımı karşılığında siyasi rakipleri hakkında soruşturma başlatılmasını istediğini söyledi.

ABD'nin 2006-2009 yıllarında Kiev Büyükelçiliği görevini de yürüten Büyükelçi Taylor, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesine verdiği ifadede, Trump'ın temmuzda Zelenskiy ile yaptığı görüşmedeki taleplerinin anayasaya aykırı olduğuna dair iddiaları destekleyen açıklamalarda bulundu.

Taylor, azil soruşturmasının başlatılmasına neden olan görüşmede, Trump'ın, Ukrayna'ya yapılacak askeri ve mali yardıma karşılık olarak eski ABD Başkan Yardımcısı ve 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Partiden aday adayı olan Joe Biden ve ailesinin ülkedeki ilişkileri hakkında adli soruşturma başlatılmasını talep ettiğini doğruladı.

Büyükelçi Taylor, Trump'ın görüşmede ABD'nin Ukrayna'ya yapacağı askeri ve mali yardımın Kiev yönetiminin Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın yönetim kurulunda yer aldığı Ukrayna enerji şirketi Burisma ile ilgili faaliyetlerinin soruşturulmasına bağlı olduğunu "kuşkuya yer bırakmayacak şekilde muhattabına ilettiğini" savundu.