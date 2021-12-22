ABD’li Diplomat Türkiye’de Tutuklandı

Türkiye’de geçen ay Amerikalı bir diplomatın Almanya’ya gitmek isteyen bir Suriyeli’ye sahte pasaport sağlamaktan dolayı tutuklandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “D.J.K.” olarak tanımlanan Amerikalı diplomatın ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği’nde görev yaptığı bilgisi verildi. Suriye uyruklu şahıs ise “R.S.” olarak tanımlandı.

Açıklamaya göre, 11 Kasım’da saat 17.00 civarında İstanbul Havalimanı’nda sahte pasaportla Türkiye’den Almanya’ya gitmek isteyen Suriye uyruklu “R.S.” adlı kişinin pasaport kontrol noktasında yapılan kontrollerinde başka bir kişiye ait pasaportla yurtdışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi.

Açıklamada, “Yapılan araştırmalarda R.S. isimli şahsın kaçmaya çalışırken kullandığı pasaportun Amerika Birleşik Devletleri’nin Beyrut Konsolosluğu’nda diplomat olarak görevli olan D.J.K. isimli şahsa ait olduğu tespit edilmiştir” denildi.

Kamera görüntüleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda, bu kişilerin havalimanı içerisinde buluştuğu, havalimanında kıyafetlerini değiştirdikleri ve Suriyeli R.S.’nin Amerikalı diplomat D.J.K.‘den pasaportunu aldığının anlaşıldığı bilgisi açıklamada yer aldı.

Konuyla ilgili olarak bu kişilerin görevlilerce yakalandığı, yapılan üst aramasında Amerikan vatandaşı D.J.K.’den zarf içerisinde 10 bin dolar ve yine kendi adına ait diplomatik pasaport çıktığı belirtildi.

İki kişinin de adli makamlara sevkinin ardından, sahte pasaport kullanarak ülkeden çıkmaya çalıştığı belirlenen Suriye uyruklunun “Resmi belgede sahtecilik” suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldığı kaydedildi. Amerikalı diplomatın ise tutuklanarak Cezaevine İnfaz Kurumu’na teslim edildiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

