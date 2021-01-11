ABD'li Diplomatlardan Trump’ı Kınama Mesajı

Amerikalı diplomatlar, attıkları olağandışı adımla, beş kişinin ölümüyle sonuçlanan Kongre binası saldırısını kışkırttığı gerekçesiyle Başkan Donald Trump'ı kınayan iki mesaj yayınladı. Diplomatlar hükümet yetkililerinden, Trump'ın görevden uzaklaştırılması için ABD Anayasası'nın 25'inci ek maddesinin yürürlüğe sokulmasını istedi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan diplomatlar, “muhalefet şerhi” olarak adlandırılan süreci işleterek yazdıkları mesajda Çarşamba günü Kongre binasında yaşanan kuşatmanın, Amerika'nın yabancı ülkelerde demokratik değerleri teşvik etme ve savunma konusundaki güvenilirliğine ağır zarar vereceği uyarısında bulundu. Geçtiğimiz haftanın sonunda diplomatlar arasında paylaşılmaya başlanan ve daha sonra Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen mesajların ikincisinde, "Başkan'ı kamuoyunun önünde sorumlu tutulmasının sağlanmaması, demokrasimize ve yurtdışındaki dış siyaset hedeflerimizin etkili olarak gerçekleştirilmesi çabalarına zarar verecektir" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu iki mesaj, Amerikalı diplomatların, görev başındaki bir Amerikan başkanına yönelik olağandışı protesto eylemi olarak değerlendirildi. Diplomatlar, uzun süredir, Trump yönetiminin, diplomasi sahasında oynadıkları rolü ve uzmanlık alanlarını hiçe sayan bir tavır takındığı konusunda şikayetlerini dile getiriyordu. Diplomatların başvurduğu bu yöntem, genellikle belirli dış siyaset kararlarına yönelik muhalefeti ortaya koymaları için kullanılıyor. Ancak son iki mesaj, kapsamı ve Başkan'ın ülkeye yönelik bir tehlike unsuru olarak tanımlanması açısından daha önce benzeri görülmemiş bir özelliğe sahip. Mesajlar ayrıca diplomatların, Trump'ın en sadık destekçilerinden Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kongre'deki kuşatmaya verdiği yanıta yönelik öfkesini de ortaya koyuyor. Dışişleri Bakanı Pompeo, Kongre binasına yönelik şiddet eylemlerini kınamış, ancak Başkan Trump'ın binaya saldıran destekçilerini cesaretlendirmede oynadığı role değinmemişti. Pompeo ayrıca yaşanan olayların etkilerine yönelik açıklama yapmadı ya da yabancı ülkelerde görev yapan Amerikalı diplomatların demokratik değerleri teşvik etme konusunda yeni zorluklarla karşılaşabileceğini kabul etmedi.

Başkan Trump ise Dışişleri Bakanlığı'nı 'sadakatsiz' olarak tanımlamaya devam etti. Trump, geçmişte Pompeo ve gazeteciler önünde ABD Dışişleri Bakanlığı'nı 'Derin Devlet Bakanlığı' olarak nitelendirmişti. Bu niteleme, Trump ve destekçilerinin, Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan bürokratların Trump yönetiminin siyasi önceliklerini çökertmeyi amaçlayan 'bir grup entrikacı' olduğu inancının bir yansıması. Associated Press haber ajansının incelediği iki mesaja imza azan diplomat sayısının kaç olduğu henüz net değil. Dışişlerinden açıklama yok Dışişleri Bakanlığı ise konuya açıklık getirmesi taleplerini yanıtsız bıraktı.

ABD'li diplomatların yazdığı mesajların ilkinde, "Dışişleri Bakanlığı'nın Başkan Trump'ın ABD hükümetine yönelik bu şiddet içerikli saldırıda oynadığı rolü açıkça kınaması esastır" ifadeleri kullanıldı. Mesajda, "Bu mesele hakkında güvenilir bir ses olmadığı için" Başkan'ın kendi açıklamalarının kullanılmaması gerektiği ayrıntısına da yer verildi. İlk mesaj şöyle devam etti: "Barışçı demokratik süreçlere müdahale etmek ve seçmenlerinin iradesini çiğnemek için şiddet ve korkutma taktiklerini kullanan yabancı liderleri rutin olarak kınadığımız gibi, Dışişleri Bakanlığı'nın bu meseleyle ilgili kamuoyuna yönelik açıklamaları da Başkan Trump'ın adını içermelidir. Sistemimizde hiç kimsenin, başkanın bile hukukun üzerinde olmadığını ya da kamu eleştirisinde muaf tutulamayacağını tüm dünyaya bildirmek, kritik önem taşımaktadır."