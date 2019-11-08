ABD'li diplomattan Ankara'ya "etnik temizlik" suçlaması

ABD’nin Suriye’deki üst düzey görevlisi William Roebuck bir iç yazışmada ABD Başkanı Donald Trump yönetimini Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği operasyona engel olmayarak IŞİD’e karşı savaşta ABD’nin yanında mücadele eden Kürtleri korumamakla eleştirdi.

New York Times gazetesi tarafından yayınlanan iç yazışmada Roebuck Suriye'deki Türkiye destekli gruplar tarafından yapılan istismarların da sadece “etnik temizlik ve savaş suçu” olarak nitelenebileceği belirtiliyor.

New York Times'da diplomatik iç yazışmadan yapılan alıntıda, "Bir gün diplomatik tarih yazıldığında insanlar burada ne olduğunu merak edecekler ve yetkililer bunu durdurmak için neden daha fazla şey yapmadı, ya da en azından Türkiye'yi davranışlarından ötürü suçlamak için neden seslerini yükseltmedi diye merak edecekler” ifadeleri yer aldı.

İç yazışmada Roebuck Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a daha fazla baskı uygulanması durumunda operasyonun gerçekleşip gerçekleşmeyebileceğinin bilinmediğini belirtti. Roebuck yazışmada “Zor bir soru, ve cevap muhtemelen hayır. Ama bilemeyiz çünkü denemedik” dedi.