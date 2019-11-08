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ABD'li diplomattan Ankara'ya "etnik temizlik" suçlaması

DÜNYA HABERLERİ  | 08.11.2019 10:36 | Son Güncelleme

ABD’nin Suriye’deki üst düzey görevlisi bir iç yazışmada Trump yönetimini Türkiye’nin Suriye’ye düzenlediği operasyona engel olmayarak “etnik temizlik” yapılmasına izin vermekle eleştirdi.

ABD'li diplomattan Ankara'ya "etnik temizlik" suçlaması

ABD’nin Suriye’deki üst düzey görevlisi William Roebuck bir iç yazışmada ABD Başkanı Donald Trump yönetimini Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği operasyona engel olmayarak IŞİD’e karşı savaşta ABD’nin yanında mücadele eden Kürtleri korumamakla eleştirdi.

New York Times gazetesi tarafından yayınlanan iç yazışmada Roebuck Suriye'deki Türkiye destekli gruplar tarafından yapılan istismarların da sadece “etnik temizlik ve savaş suçu” olarak nitelenebileceği belirtiliyor.

New York Times'da diplomatik iç yazışmadan yapılan alıntıda, "Bir gün diplomatik tarih yazıldığında insanlar burada ne olduğunu merak edecekler ve yetkililer bunu durdurmak için neden daha fazla şey yapmadı, ya da en azından Türkiye'yi davranışlarından ötürü suçlamak için neden seslerini yükseltmedi diye merak edecekler” ifadeleri yer aldı.

İç yazışmada Roebuck Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a daha fazla baskı uygulanması durumunda operasyonun gerçekleşip gerçekleşmeyebileceğinin bilinmediğini belirtti. Roebuck yazışmada “Zor bir soru, ve cevap muhtemelen hayır. Ama bilemeyiz çünkü denemedik” dedi.

ABD Dışişleri, Roebuck'ın yazışması ile ilgili yorumda bulunmadı, ancak Trump'ın Suriye politikasını savunan bir açıklama yayınladı.

Jeffrey Ankara'da olacak

Roebuck, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin ABD birliklerinin çekilmesinin Kürtlerin güvenini ciddi biçimde kırdığını söylediğini belirtti. İç yazışmanın Jeffrey dahil olmak üzere Suriye politikasında görevli yetkililere gönderildiği bildirildi.

İç yazışmanın yayınlanması Jeffrey'nin bugün Ankara'da Türk yetkililer ile Suriye konusunu görüşmek için bir araya gelmesi öncesine denk geldi.

ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey geçen ay Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi oturumunda milletvekillerinin Washington'un Suriye politikasıyla ilgili sorularını yanıtlamış ve Türkiye’nin Suriye harekatı sırasında savaş suçu olarak nitelendirilebilecek vakalar gördüklerini söylemişti.

AP, AFP/SSB, BK

©Deutsche Welle Türkçe

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