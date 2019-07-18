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ABD’li diplomattan ’kriz’ yorumu: “Sorunun çözümü Japonya ve Güney Kore’ye bağlı”

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2019 09:53 | Son Güncelleme

ABD Doğu Asya ve Pasifik İşleri Bürosu Müsteşarı David Stilwell, artan siyasi ve ekonomik anlaşmazlıkları çözmenin Japonya ve Güney Kore’ye bağlı olduğunu, ABD’nin iki ülke arasında artan gerilimin en kısa sürede aşılmasını umduğunu söyledi.ABD’nin Doğu Asya ve Pasifik politikalarından sorumlu müsteşarı David Stilwell, Japonya’nın ihracat kısıtlamalarıyla birlikte Güney Kore ve Japonya arasında artan gerilimi görüşmek üzere Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha’nın da aralarında bulunduğu Güney Koreli yetkililerle Seul’de bir araya geldi.

ABD Doğu Asya ve Pasifik İşleri Bürosu Müsteşarı David Stilwell, artan siyasi ve ekonomik anlaşmazlıkları çözmenin Japonya ve Güney Kore’ye bağlı olduğunu, ABD’nin iki ülke arasında artan gerilimin en kısa sürede aşılmasını umduğunu söyledi.
ABD’nin Doğu Asya ve Pasifik politikalarından sorumlu müsteşarı David Stilwell, Japonya’nın ihracat kısıtlamalarıyla birlikte Güney Kore ve Japonya arasında artan gerilimi görüşmek üzere Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha’nın da aralarında bulunduğu Güney Koreli yetkililerle Seul’de bir araya geldi. Toplantının ardından gazetecilere konuşan Stilwell, kötüleşen siyasi ve ekonomik anlaşmazlıkları çözmenin Japonya ve Güney Kore’ye bağlı olduğunu ve ABD’nin sorunların en kısa sürede çözülmesini umduğunu söyledi. Güney Kore tarafının konu hakkındaki tutumunu belirttiğini ve konuyu ciddiye aldığını kaydeden Stilwell, her iki ülkenin de yakın bir dostu ve müttefiki olarak ABD’nin, krizin çözümü için sarf edilen çabalara destek olmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

ABD diyaloğu teşvik edecek
Güney Kore ziyareti öncesi Japonya’daki yetkililer tarafından da konuyla ilgili bilgilendirildiği öğrenilen Stilwell’in, ABD’nin iki ülke arasındaki anlaşmazlığa müdahale etmek yerine, Asya’daki en büyük iki müttefiki arasında diyaloğu teşvik edeceğini söylediği ifade edildi.

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