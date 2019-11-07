ABD’li Diplomattan Trump’ı Güç Durumda Bırakacak Sözler

ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği’nde görevli diplomat William Taylor da, Trump’ın Ukrayna lideriyle görüşmesinde, olası rakibi Joe Biden’ın soruşturulması karşılığında askeri yardım pazarlığı yaptığını söyledi. Başkan Trump hakkındaki azil soruşturması kapsamında bir tanığın daha ifadesinin deşifresi yayınlandı. ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği’nde görevli diplomat William Taylor ifadesinde, Trump’ın Ukrayna lideriyle telefon görüşmesinde, 2020 seçiminde olası rakibi Joe Biden’ın soruşturulması karşılığında askeri yardım pazarlığı yaptığını söyledi. William Taylor’ın 22 Ekim’de vermiş olduğu ifadenin Trump yönetimine en fazla zarar verebilecek içeriğe sahip olduğu değerlendiriliyordu. ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği maslahatgüzarı William Taylor’ın geçtiğimiz hafta kapalı kapılar ardında verdiği ifadenin deşifresi, Temsilciler Meclisi’nin İstihbarat, Dışişleri, Gözetim ve Reform Komisyonu başkanları tarafından yapılan ortak açıklamayla duyuruldu. Açıklamada askeri akademi mezunu, Vietnam gazisi ve partilerüstü bir diplomat olan William Taylor’ın ifadesi için “Başkan Trump’ın Ukrayna’ya askeri yardımı ve Beyaz Saray’da yapılacak kritik görüşmeyi, Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın Biden’lar hakkında soruşturma açıldığını kamuoyuna açıklaması koşuluna bağladığını gösteriyor” denildi.

Taylor’ın ifadesinin “Trump adına hareket eden Rudy Giuliani’nin kullandığı gölge dış politika kanalının Ukrayna hükümeti üzerinde büyük bir baskı kurduğunu bütün çıplaklığıyla ortaya koyduğu” belirtildi. Taylor’ın ifadesinin “ABD’nin dış politikasının altını siyasi sebeplerle oyma çabalarının neden bu kadar hasar verici olduğunu net bir şekilde ortaya koyduğu” ifade edildi. “Ukrayna’dan Biden soruşturması sözünü alana kadar askeri yardım yapılmayacaktı” ABD’li diplomat William Taylor’ın yayınlanan ifade deşifresinde “Benim net şekilde anladığım, (Ukrayna’ya) güvenlik yardımı parasının (Ukrayna) Cumhurbaşkanı (Biden’larla ilgili) soruşturma açılacağı sözü verene kadar gelmeyeceğiydi” dediği görülüyor. İfadenin deşifresine göre, William Taylor, Joe Biden’ın başkan yardımcısı olduğu dönemde oğlu Hunter Biden’ın yönetim kurulunda bulunduğu Burisma enerji şirketinin soruşturulması talebinin arkasındaki niyetin Joe Biden hakkında olumsuz bir intiba yaratmak olduğu izlenimini edindiğini söyledi.

Taylor geçtiğimiz ay verdiği ifadede Kongre üyelerine Ukrayna’ya askeri yardımın gecikme olmadan yapılması gerektiği konusunda kurumlararası her seviyedeki istişarede görüş birliği olduğunu söylemişti. ABD’li diplomat verdiği ifadede, Ukrayna tarafının Beyaz Saray’a resmi ziyaret talebini de gündeme getirerek “Ukraynalılar istedikleri bu görüşmenin olması için bu soruşturmaları açma sözü vermeleri gerektiğini net şekilde görüyorlardı” dedi. Taylor’a göre, Ukraynalı’lar özellikle Joe Biden’ın oğlunun çalıştığı Burisma gaz şirketine yönelik soruşturma açılmasıyla Ukrayna’nın ABD’deki 2020 başkanlık seçimi kampanyasına müdahil olacağı görüşündeydi ve bunu yapmak istemiyorlardı. ABD’li diplomat “istifa ederim” mesajını ayrıntılandırdı William Taylor, ABD’nin Ukrayna özel temsilcisi Kurt Volker ve ABD’nin AB Büyükelçisi Gordon Sondland’la mesajlaşmasına atıfta bulunarak, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin Trump’ın talep ettiği soruşturmaların açılacağını duyurduğu bir röportaj vermesi ve bunun sonrasında Ukrayna’ya askeri yardımın serbest bırakılmaması halinde istifa etmeyi planladığını anlattı. Taylor’ın, bu olası durumu iki diplomatla konuştuğu mesajların dökümü, daha önce Kongre tarafından yayınlanmıştı.

Azil soruşturmasında halka açık oturumlarla yeni aşamaya geçiliyor Temsilciler Meclisi’nin Başkan Trump hakkında başlattığı azil soruşturmasında önümüzdeki haftadan itibaren yeni bir aşamaya geçilecek. İki hafta önce kapalı kapılar ardında Trump’ın Ukrayna ile ilişkileriyle ilgili kaygılarını aktaran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bu kez kamuya açık oturumlarda ifade verecek. Azil soruşturmasına öncülük eden Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff komisyonun önümüzdeki hafta Çarşamba ve Cuma günü William Taylor, kariyer diplomat George Kent ve ABD’nin eski Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanoviç’in ifadelerinin dinleneceğini söyledi. Üç isim de soruşturmanın ilk aşamasında kapalı oturumda ifade vermişti. Mayıs ayında Başkan Trump’ın talimatı doğrultusunda görevden alınan Yovanoviç verdiği ifadede kendisine “arkasını kollamasını” bazılarının kendisine “zarar vermeyi amaçladığını” söylediklerini belirtmişti. Hem Kent hem de Taylor, Başkan’ın şahsi avukatı Rudy Giuliani’nin Ukrayna politikasında öncü rolü üstlenmesiyle birlikte eski Ukrayna Büyükelçisi’nin görevden alınması konusunda duydukları kaygıları dile getirmişti.