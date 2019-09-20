ABD’li doktorların yapamadığını Samsunlu hekimler yaptı

Sağ dizinde kıkırdak erimesi, sıvı kaybı ve kireçlenme sorunları nedeniyle sağlıklı yürüme yeteneğini kaybeden, gittiği ABD’li hekimlerin bile ameliyatsız ayağa kaldıramadığı Erzincanlı Tülay Demir(65), Samsun’da görev yapan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Elif Berber Menekşe sayesinde cerrahi müdahalesiz sağlığına kavuştu. Doktorların cerrahi dışında seçenek önermediği hasta, uzun süren araştırmaları sonucunda VM Medical Park Samsun Hastanesinde ameliyatsız yöntemlerle tedavi olarak tekrar ayağa kalktı. Uzun süre çeşitli merkezlerde tedavi görmesine rağmen iyileşemeyen, ağrıları da gün geçtikçe artan Tülay Demir, sağ dizindeki takılma sorunu nedeniyle bir süre sonra yürümekte zorlanmaya, günlük hareketlerini yapamamaya başladı. Doktorların ameliyat önerisini korkusu nedeniyle kabul etmeyen hasta, son çare olarak şifa bulmak için gittiği ABD’deki Amerikalı uzmanlar da Demir’e ameliyat dışında alternatif bir tedavi olanağı sunmadı. Hayal kırıklığı yaşayarak memleketine geri dönen hasta, araştırmaları sonucunda VM Medical Park Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber Menekşe’ye ulaştı. Hastayı muayene eden ve yaptığı tetkikler sonucunda Tülay Demir’in ameliyatsız yöntemlerle iyileşebileceğine belirleyen Dr. Öğr. Üyesi Menekşe, Demir’in tedavisine Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde tedavisine başladı. Altı seanslık proloterapi enjeksiyon uygulaması ardından da 10 seanslık MBST tedavisi sonucunda Tülay Demir yeniden sağlığına kavuştu.

“İnanılmaz gibi bir iyileşme oldu”

Tekrar yürümeye başlamasını inanılmaz olarak ifade eden hasta Tülay Demir ise, “Tedavi için Erzincan’dan geldim. Şehir şehir, doktor doktor gezdim, Amerika’ya bile gittim. Doktorlar hep ameliyat önerdi, ameliyattan çok korktuğum için sürekli reddettim. Diz kapağımda kireçlenme ve kıkırdak erimesi vardı. Öyle bir hal almıştım ki; yolda yürüyemiyor, ekmek almaya gidemiyor, elimdeki çöpü bile dökemiyordum. Dizlerim, hayat konforumu bitirmişti. Dr. Elif Hanım’ı ve MBST tedavisini Erzincan’dan bir yakınımdan duydum. Hocamızın uyguladığı tedavi sonrası MBST cihazına girdim. Ayakta durup eğilemez haldeyken, şimdi rahatça yürümeye ve her işimi yapmaya başladım. Benim için inanılmaz gibi bir iyileşme oldu. Çok şükür ki artık sağlığıma kavuştum. Dr. Elif Hanım’a teşekkür ederim, kendisine minnettarım” dedi.

Hastaya uyguladıkları tedavi konusunda bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber Menekşe, “Tülay Hanım, sağ dizinde ağrı ve takılma nedeniyle çeşitli tedaviler görmüş. Amerika’da dahi tedavi gören Tülay Hanım bir türlü şifa bulamamış, doktorların sadece ameliyat önermesinden korkmuş. Ameliyat seçeneğini hep reddetmiş. Bizleri duyup Erzincan’dan gelen hastamıza yapılan tetkikler sonucunda sağ dizde kıkırdak erimesi, sıvı kaybı ve kireçlenme olduğu ortaya çıktı. Ayrıca menisküs yırtığı da tespit edildi. 6 seanslık proloterapi enjeksiyon uygulaması ve 10 seans MBST tedavisi sonucunda hastamızı tedavi ederek şifa ile uğurladık” diye konuştu.