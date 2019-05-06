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ABD'li eki savcılardan Trump açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 23:50 | Son Güncelleme

ABD'li birçok eski savcı, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık koltuğunda olmaması durumunda "adaletin gerçekleşmesini engellemek" suçundan suçlu bulunabileceğini ileri sürdü

WASHINGTON (AA) - ABD'li birçok eski savcı, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık koltuğunda olmaması durumunda "adaletin gerçekleşmesini engellemek" suçundan suçlu bulunabileceğini savundu.

Amerikalı haber sitesi The Hill, çok sayıda eski savcı ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin Rusya soruşturmasına ilişkin görüşlerine yer verdi.

Savcılar, Trump ve Ruslar arasında herhangi bir gizli iş birliği yapılıp yapılmadığına dair yürütülen Rusya soruşturmasının içinde Trump'ın "adaletin gerçekleşmesini engellemek" girişiminde bulunduğuna dair yeterli delilin olduğunu savundu.

Buna rağmen Trump'a yönelik herhangi bir suçlama yapılamadığına dikkati çeken savcılar, buna sebep olarak da Trump'ın başkan olması ve elinde bulundurduğu gücü bu soruşturmanın kapatılması için kullanması olarak gösterdi.

ABD Adalet Bakanı William Barr, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından yürütülen Rusya soruşturması kapsamında Kongreye gönderilen sonuçlarla ilgili olarak, "Özel Yetkili Savcının soruşturmasında, Trump kampanyasının veya onunla ilişkili herhangi bir kişi veya yetkilinin, 2016 başkanlık seçimlerini etkileme çabasında Rusya ile komplo veya iş birliği yaptığı tespit edilmemiştir. Adalet Bakanlığının bulguları ABD Başkanını tam ve kesin olarak aklıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump rusya soruşturması

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