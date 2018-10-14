HABER

ABD'li eski diplomattan "Kaşıkçı" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 07:26 | Son Güncelleme

HAYATINA  aktivist olarak devam eden ABD'li eski diplomat Ann Wright, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için gece geç saatlerde Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelerek açıklamalarda bulundu.

ABD'li eski diplomattan "Kaşıkçı" açıklaması

Hüseyin COŞKUN- Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) HAYATINA aktivist olarak devam eden ABD'li eski diplomat Ann Wright, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için gece geç saatlerde Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelerek açıklamalarda bulundu. Wright, "Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne inanıyorum. Suudi Arabistan gazetecilerin öldürülmesine son vermeli" dedi.

Davetli olduğu bir konferans için bir süredir İstanbul'da bulunan, ABD'li eski diplomat Ann Wright, ülkesine dönmeden önce gece geç saatlerde elinde Cemal Kaşıkçı'nın fotoğraflarının bulunduğu dövizler olduğu halde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelerek, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ülkesi ABD'nin Irak'ı işgali nedeniyle 16 yıllık diplomatlık hayatını noktalayarak, aktivist olan Ann Wright, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetine dair Türk basınına değerlendirmelerde bulundu.

"ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE İNANIYORUM"
Ann Wright, Kaşıkçı'dan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamamasının uluslararası bir rahatsızlık oluşturduğunu ve kayıp gazetecinin öldürüldüğüne inandığını ifade ederek, "Eski bir diplomat olarak bir konferans için İstanbul'a geldim. Değerli bir gazeteci olan Cemal Kaşıkçı için bu gece buradayım. Ona olanlardan bütün dünya rahatsız. Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne inanıyorum. Bu korkunç cinayet nedeniyle buraya gelip bunları söylemek istedim. Suudi Arabistan yönetimi, gazetecilerin öldürülmesine son vermeli, Yemen'de yüzlercesi gerçekleşen insan ölümlerine son vermeli" dedi.

"SUUDİ YÖNETİMİ YAPTIKLARINA SON VERMELİ"
Eski diplomat Wright, "Burada bir araştırma yapılıyor, tamamlanacak ve bize bir şeyler söylenecek. Burada görev yapan gazetecilerin taşıdığı genel kanı da onun öldürüldüğü yönünde. Yapılan araştırmalardan kesin bir sonuç çıkmadı, ancak şu ana ortaya çıkan tabloya göre Kaşıkçı'nın Konsolosluk'ta öldürüldüğünü düşünüyoruz. İnsan hakları savunucularının ayağa kalkması gerekiyor. Özgürlük için, gazetecilerin özgürlüğü için sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Suudi yönetimi yaptıklarına artık bir son vermeli" diye konuştu.
(FOTOĞRAFLI)

ABD'li eski diplomattan

PARTNERSadece 2 günde dişlerinizi beyazlatmak için...Sadece 2 günde dişlerinizi beyazlatmak için...
Bahçelievler'de korkutan patlama: 2 yaralıBahçelievler'de korkutan patlama: 2 yaralı
Bahçelievler'de lokantada yangınBahçelievler'de lokantada yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aydın'da hareketli dakikalar! Polis sokağa giriş-çıkışı kapattı

Aydın'da hareketli dakikalar! Polis sokağa giriş-çıkışı kapattı

Muharrem İnce'den Erdoğan'a gönderme: Çerçeveletip makam odalarına assınlar

Muharrem İnce'den Erdoğan'a gönderme: Çerçeveletip makam odalarına assınlar

Yahudi aktör ile evlenen Müslüman oyuncuya İsrail'den skandal sözler!

Yahudi aktör ile evlenen Müslüman oyuncuya İsrail'den skandal sözler!

Sokak ortasında kanlı infaz! Katilin kimliği şoke etti!

Sokak ortasında kanlı infaz! Katilin kimliği şoke etti!

Hilal Cebeci ve Gökhan Özoğuz atışması!

Hilal Cebeci ve Gökhan Özoğuz atışması!

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

İlginizi Çekebilir

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

ÖSYM'de yeni düzenleme! Artık kesinleşti

ÖSYM'de yeni düzenleme! Artık kesinleşti

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye-ABD arasında rahibe krizi! 117 yıl önce...

Türkiye-ABD arasında rahibe krizi! 117 yıl önce...

Günlük burç yorumları: 14 Ekim Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 14 Ekim Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

İstanbul'da hangi yollar kapalı? Emniyet açıkladı, işte alternatif güzergahlar

İstanbul'da hangi yollar kapalı? Emniyet açıkladı, işte alternatif güzergahlar

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

İstanbul'da sis etkili oldu

İstanbul'da sis etkili oldu

Kaşıkçı'nın nişanlısı New York Times'a makale yazdı

Kaşıkçı'nın nişanlısı New York Times'a makale yazdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.