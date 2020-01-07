HABER
  4. ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'a yeni cinsel taciz suçlaması

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'a yeni cinsel taciz suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 00:13 | Son Güncelleme

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında yeni cinsel taciz suçlamalarıyla dava açıldı. Weinstein'ın suçlu bulunması halinde 28 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'a yeni cinsel taciz suçlaması

Los Angeles Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, Weinstein'ın 18 Şubat 2013'te Los Angeles'ta bir kadının otel odasına zorla girerek tecavüz ettiği, ertesi gün de Beverly Hills'teki otel suitinde bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

Açıklamada, Weinstein'ın bu olaylardan iki gün sonra Oscar Ödül Töreni'nde o sırada hamile olan modacı eşi Georgina Chapman ile kameralara poz verdiği kaydedildi.

"YAŞADIKLARINI ANLATMA CESARETİ GÖSTEREN KURBANLARI TAKDİR EDİYORUM"

Los Angeles Bölge Savcısı Jackie Lacey, suçlamaların davaya dönüşebilmesi için yürütülen soruşturmanın 2 yıl sürdüğünü çünkü mağdurların başlarda yaşadıklarını anlatma konusunda kararsız kaldıklarını aktardı.

Savcı Lacey, "Kanıtların şüphelinin güç ve etkisini kullanarak kurbanlara erişim sağladığını ve onlara karşı şiddet içeren suç işlediğini gösterdiğini düşünüyoruz. Burada öne çıkıp yaşadıklarını anlatma cesareti gösteren kurbanlara takdirlerimi belirtmek istiyorum. Umarım tüm cinsel şiddet kurbanları yaşamlarını sürdürecek güç ve sağlığa kavuşur." ifadelerini kullandı.

Savcılığın halen 3 kadının Weinstein hakkındaki taciz iddialarını soruşturduğunu kaydeden Lacey, başka 3 kadının ise taciz iddialarının zaman aşımı nedeniyle soruşturmadan çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

NEW YORK'TAKİ DAVA DA SÜRÜYOR

Öte yandan Weinstein hakkında çok sayıda kadının tecavüz ve cinsel taciz suçlamaları üzerine açılan davada sona yaklaşılıyor.

Dün dava için mahkeme salonuna gelen Weinstein'ı, hakkında taciz iddiasında bulunan kadınlar ve aktivistler, "Tacize uğrayanlar için adalet" yazılı pankartlarla mahkeme salonu önünde protesto etti.

Aralarında Sarah Ann Masse, Lauren Sivan ve Rose McGowan gibi ünlü sinema oyuncularının da bulunduğu protestocular, duruşmanın yapıldığı mahkeme binası önünde basın toplantısı düzenledi.

Oyuncu McGowan, taciz kurbanları için adalet zamanı olduğunu belirterek, Weinstein'a yönelik "Birçok kişiyi inciterek bunu kendin hakketin." ifadelerini kullandı.

28 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Weinstein'ın suçlu bulunması halinde 28 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Bir milyon dolar kefalet karşılığında New York'ta tutuksuz yargılanan ve hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Weinstein'ın kefalet bedeli en son duruşmada 5 milyon dolara çıkarılmıştı.

Bugüne kadar aralarında 30'dan fazla oyuncunun olduğu 75'ten fazla kadın, Weinstein hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasında bulunmuştu.

Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada, #meetoo (ben de) etiketiyle kadınların uğradıkları cinsel tacizi dile getirmesi gerektiğine dikkati çeken kampanya başlatılmıştı.

Son olarak ABD'li aktris Paz de la Huerta, kasımda Los Angeles Yüksek Mahkemesine açtığı davada, Weinstein'ın 2010'da New York'ta kendisini cinsel ilişkiye zorladığını ve ardından kariyerini baltalamaya yönelik girişimlerde bulunduğunu ileri sürmüştü. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...SGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...
Kar nedeniyle köyde mahsur kalan kalp hastası 6 saatte hastaneye ulaştırıldıKar nedeniyle köyde mahsur kalan kalp hastası 6 saatte hastaneye ulaştırıldı
10 ildeki örgütlü yasa dışı bahis operasyonu10 ildeki örgütlü yasa dışı bahis operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD cinsel taciz Harvey Weinstein tecavüz

En Çok Okunan Haberler

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Ruhani'den Trump'a '52 hedef' yanıtı!

Ruhani'den Trump'a '52 hedef' yanıtı!

ABD'li generalin Irak mektubu sosyal medyaya sızdı!

ABD'li generalin Irak mektubu sosyal medyaya sızdı!

NATO'dan İran açıklaması

NATO'dan İran açıklaması

Olay sözler: Seni erkekler...

Olay sözler: Seni erkekler...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM çalışmalarına 3 gün ara verildi! Karar Resmi Gazete'de!

TBMM çalışmalarına 3 gün ara verildi!

Gündemi sarsan iddia! ABD nükleer bombardıman uçağı sevk etmeye hazırlanıyor!

ABD nükleer bombardıman uçağı sevk etmeye hazırlanıyor iddiası!

İsrail'i İran korkusu sardı! Süleymani'yle ilgili çarpıcı açıklama!

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

Bir hafta önce aldığı aracın üzerine çatı düştü!

Bir hafta önce aldığı aracın üzerine çatı düştü!

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Balıkesir'de aşırı rüzgar minareyi yıktı!

Aşırı rüzgar minareyi yıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.