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ABD’li firmaya vagon üreteceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 16:26 | Son Güncelleme

Yerli ve milli vagon üretimi yapan TÜDEMSAŞ, Amerikalı lojistik şirketine vagon üretmek için yerli iştiraki ile ortak üretim sözleşmesi imzaladı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Türkiye Demir Yolu Makine Sanayi (TÜDEMSAŞ) uluslararası faaliyet gösteren ABD’li GATX firmasının yerli iştiraki ile 80 feet’lik mafsallı konteyner taşıma vagonu üretimi için üretim ortaklık protokolü imzalandı.

ABD’li firmaya vagon üreteceğiz

Yerli ve milli vagon üretimi yapan TÜDEMSAŞ, Amerikalı lojistik şirketine vagon üretmek için yerli iştiraki ile ortak üretim sözleşmesi imzaladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Türkiye Demir Yolu Makine Sanayi (TÜDEMSAŞ) uluslararası faaliyet gösteren ABD’li GATX firmasının yerli iştiraki ile 80 feet’lik mafsallı konteyner taşıma vagonu üretimi için üretim ortaklık protokolü imzalandı. Üretilecek vagonlar Dünya’nın birçok bölgesinde vagon kiralama hizmeti veren, uluslararası bir şirket konumundaki firmasına ihraç edilecek.
TÜDEMSAŞ toplantı salonunda düzenlenen imza törenine konuk olarak katılan GATX firmasının temsilcileri, imzalanan protokol öncesi fabrika sahasını gezerek, test aşamasındaki vagon üzerinde incelemelerde bulundular.
TÜDEMSAŞ tarafından üretilecek olan vagonun özellikleri hakkında bilgi veren TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Mehmet Başoğlu “Ortak imalatını yapacağımız 80 feet’lik mafsallı, Sggrs tipi yük vagonunun boyu 26,39 metre, darası 24.700 kg.’dır, Bu vagonun darası benzerlerine göre daha hafiftir. Vagonumuz bir seferde, 4 adet 20 feet’lik veya 2 adet 40 feet’lik konteyner taşıyabiliyor. Tam dolu iken maksimum hızı saatte 100 km, boşken maksimum hızı ise saatte 120 km’dir” dedi.
Üretim yapmanın, katma değer oluşturmanın, istihdama katkı sağlamanın ve ihracat yapmanın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini ifade eden Başoğlu “İmzalayacağımız bu protokolle ‘Sivas Kongresi’nin 100. yılında 100 ayrı etkinlik’ projesine 101. etkinlik olarak katkı sunduğumuzu düşünüyorum. Sivas Kongresi’nin 100. Yıl dönümünde ve şirketimizin 80. yılında ihracata konu bu vagon imalatı projesi imza törenini gerçekleştirmekten onur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ülkemize, milletimize, TÜDEMAŞ’a ve GATX firmalarına hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

ABD’li firmaya vagon üreteceğiz

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