HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'li Gazeteci Serbest Kaldı İddiası

ABD'li Gazeteci Serbest Kaldı İddiası

15.11.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Myanmar’da tutuklu bulunan Amerikalı gazeteci Danny Fenster, geçen hafta 11 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından bugün serbest kaldığı iddia edildi

Myanmar’da tutuklu bulunan Amerikalı gazeteci Danny Fenster, geçen hafta 11 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından bugün serbest kaldığı iddia edildi. Fenster’ın serbest bırakıldığı bilgisini aynı kurumda görev aldığı bir çalışan Twitter hesabından paylaştı.

Soony Swe isimli çalışan kendi hesabında paylaştığı mesajında “Büyük haber. Danny Fenster’in hapisten çıktığını duydum” ifadelerini kullandı. Ancak Swe herhangi bir detay bilgi paylaşmadı.

ABD’li gazeteci Fenster, darbe sonrası askeri yönetimin olduğu Myanmar’da yasaları ihlal suçlamasıyla gözaltına alınmıuş ve geçen hafta yapılan duruşma sonrası 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Washington yönetimi tutuklandığı günden bu yanja Fenster’ın serbest bırakılması çağrısı yapıyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞoförü gazetecilere saldırdıŞoförü gazetecilere saldırdı
PARTNER Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor
Uzay birimi kuruyorlar!Uzay birimi kuruyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

''Mesut Özil'den nefret ediyorum''

''Mesut Özil'den nefret ediyorum''

Osman Öcalan Erbil'de öldü!

Osman Öcalan Erbil'de öldü!

Bursa'da kahreden ölüm! Çıkarmaya çalıştılar ama...

Bursa'da kahreden ölüm! Çıkarmaya çalıştılar ama...

Skandalla ilgili Türkiye’de ilk karar çıktı

Skandalla ilgili Türkiye’de ilk karar çıktı

Ankara'da rüşvet operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Ankara'da rüşvet operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

Mide bulandıran olay! 9 yıl babasının cinsel istismarına uğradı

Mide bulandıran olay! 9 yıl babasının cinsel istismarına uğradı

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor

Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.