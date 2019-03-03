WASHINGTON (AA) - ABD'li gazeteci Jake Tapper, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a, "ABD, insan haklarını ihlal eden Mısır, Suudi Arabistan ve BAE liderleri gibi dünya üzerinde çok sayıda diktatörü destekliyor. Bu diktatörleri destekleyenlerin de bedel ödemeden ortalıkta dolaşmasına izin verilmemeli midir?" diye sordu.

Bolton, CNN'de gazeteci Jake Tapper'in sorularını yanıtladı.

Tapper, Bolton'un "İnsan haklarını ihlal eden ve açlıktan ölenlerden çalan bir diktatörü desteklemeye devam edenlerin ortalıkta bedel ödemeden dolaşmalarına izin verilmemelidir." şeklindeki paylaşımını hatırlatarak, "Bu konuda Trump yönetiminden başlamak gerekirse, ABD, insan haklarını ihlal eden Mısır, Suudi Arabistan ve BAE liderleri gibi dünya üzerinde çok sayıda diktatörü destekliyor. Bu diktatörleri destekleyenlerin de bedel ödemeden ortalıkta dolaşmasına izin verilmemeli midir?" sorusunu yöneltti.

Bolton, bu soruya yanıt vermezken, şu ana kadar Venezuela konusunda bir kısmı İspanyolca olmak üzere 150'den fazla paylaşımda bulunduğunu söyledi.