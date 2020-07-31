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ABD'li Gazetecilere Dair İstihbarat Toplamaya Son Verilecek

31.07.2020 20:40 | Son Güncelleme

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, medyada yer alan bir haberin ardından, Portland’daki protestoları takip eden Amerikalı gazeteciler hakkında bilgi toplanmasına son verilmesi talimatı verdi

ABD'li Gazetecilere Dair İstihbarat Toplamaya Son Verilecek

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, medyada yer alan bir haberin ardından, Portland’daki protestoları takip eden Amerikalı gazeteciler hakkında bilgi toplanmasına son verilmesi talimatı verdi.

Washington Post gazetesi dünkü bir haberinde, bakanlığın, şüpheli teröristler ve şiddet yanlıları hakkında bilgi paylaşımı yapılan bir sistemi kullanarak gazeteciler üzerinde “istihbarat raporları” oluşturduğunu yazmıştı.

İç Güvenlik Bakanlığı’nın bir sözcüsü, Bakan Vekili Chad Wolf’un bu faaliyetten haberdar olduktan sonra bakanlığın istihbarat ve analiz birimine basın mensuplarını içeren bilgiler toplamaya son vermeleri talimatında bulunduğunu açıkladı.

Sözcü, açıklamasında, “Bakan vekili hiçbir şekilde bu uygulamayı hoş görmez. Konuyla ilgili derhal soruşturma başlatılmasını istedi” ifadesini kullandı.

Habere göre, söz konusu birim, bakanlığın Portland’daki faaliyetleri hakkında sızdırılan bilgileri yayınladıklarını belirttikleri New York Times ve blog sitesi Lawfare muhabirleri hakkında istihbarat raporları paylaştı.

Wolf’un bu uygulamaya son verilmesi talimatı, Portland’ın haftalar sonra ilk kez göz yaşartıcı gazın kullanılmadığı bir gece geçirmesinin ardından geldi. Protestocularla güvenlik yetkilileri arasındaki şiddetin odak noktası konumundaki adliye binasını korumak için kente federal güçler gönderilmişti. Eyalet polisi, Trump yönetimi ve Oregon Valisi arasında varılan uzlaşma uyarınca federal güçlerin çekilmesiyle adliye binasını koruma görevini tekrar devraldı.

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