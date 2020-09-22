ABD’li Gazetecinin Şüpheli Ölümü

Rusya doğumlu Amerikalı gazeteci Andre Vltchek, İstanbul Karaköy’de aracının içinde ölü bulundu. Vltchek’in ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti.

57 yaşındaki Andre Vltchek ve eşi, kiraladıkları şoförlü bir araçla Pazartesi akşamı Samsun’dan İstabul’a hareket etti. Salı sabahı erken saatlerde İstanbul’un Karaköy semtindeki otellerinin önüne geldiklerinde, eşi Vltchek’i uyandırmaya çalıştı ancak sonuç alamadı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Vltchek’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Vltchek’in ölümü kayıtlara ‘şüpheli’ olarak geçerken, cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Andre Vltchek, internet sitesinde kendisini roman yazarı, filozof, film yapımcısı, araştırmacı gazeteci ve “Batı Emperyalizmi’ne ve dünyaya empoze edilen Batı rejimine karşı savaşan devrimci, enternasyonalist ve dünya gezgini” olarak tanımlamıştı.

Vltchek, Irak, Sri Lanka, Bosna’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda savaş ve çatışma bölgesinde gazeteci olarak görev yapmıştı.

Vltchek’in dilbilimci ve akademisyen Noam Chomsky ile birlikte yazdığı “Batı Terörizmi Üzerine: Hiroşima'dan Drone Savaşına”nın yanı sıra çok sayıda da kitabı bulunuyor.

