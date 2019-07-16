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ABD'li gençlerin yarısına yakını sosyalist bir ülkede yaşamak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

ABD'li gençlerin yarısına yakını sosyalist bir ülkede yaşamak istiyor

Amerikalı gençlerin neredeyse yarısı sosyalist bir ülkede yaşamak istiyor.

The National Interest'in haberine göre, araştırma şirketi Harris Poll'un yaptığı anket, 1997 ila 2012 yıllarında doğan "z" kuşağının yüzde 49,6'sının, yaşamlarını sosyalist bir ülkede sürdürmek istediğini ortaya koydu.

Sonuçlarını Axios haber sitesinin yayınladığı anket, ayrıca genç Amerikalıların yüzde 73,2'sinin hükümetin, evrensel sağlık hizmetini sağlaması, üçte ikisinin de üniversite öğrenim ücretini karşılaması gerektiği görüşü taşıdığını ortaya çıkardı.

ABD'de hem "z" hem de 1981-1996 aralığında doğmuş "y" kuşağının yüzde 43,1'inin, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza kuruluşunun kaldırılmasını desteklediği kaydedildi.

Axios yazarlarından Stef W. Kight, ankete ilişkin "Gençlerin siyasi görüşleri yaşlandıkça sıklıkla değişir, ancak sosyalist politikalara destekleri, siyasetin eski kurallarının hızla değiştiğinin işareti." değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD sosyalist ülke

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