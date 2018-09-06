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ABD'li General, 4 milyon TL ödülle aranan YPG'li terörist ile görüştü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 20:12 | Son Güncelleme

ABD'nin Irak ve Suriye'de DEAŞ terör örgütü ile mücadelede görevli üst düzey yetkililerinden biri olan General Poul Funk, Türkiye tarafından aranan terörist listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve YPG terör örgütünün en üst düzey yöneticisi olan 'Mazlum Kobane' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüştü.

ABD'li General, 4 milyon TL ödülle aranan YPG'li terörist ile görüştü

DİYARBAKIR, (DHA)- ABD'nin Irak ve Suriye'de DEAŞ terör örgütü ile mücadelede görevli üst düzey yetkililerinden biri olan General Poul Funk, Türkiye tarafından aranan terörist listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve YPG terör örgütünün en üst düzey yöneticisi olan 'Mazlum Kobane' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüştü. Görüşmeye dair fotoğraf, koalisyonun resmi twitter hesabından paylaşıldı.
Dünya, Suriye'nin İdlib kentine yönelik Rusya ve Suriye'nin yaptığı operasyonu konuşurken, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa Kasabası yakınlarında ABD'li General Paul Funk ile PKK/YPG terör örgütünün Suriye'deki en üst düzey yöneticisi 'Mazlum Kobane' kod adlı Ferhat Abdi Şahin arasında bir görüşme gerçekleşti. Görüşmeye dair fotoğraf, DEAŞ ile mücadele koalisyonunun resmi twitter hesabından paylaşıldı.
Şahin, Türkiye'de aranan teröristler listesinin kırmızı ketegorisinde yer alırken, başına konulan ödül ise 4 milyon TL.

FOTOĞRAFLI

ABD'li General, 4 milyon TL ödülle aranan YPG'li terörist ile görüştü

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