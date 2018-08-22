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ABD'li general, Rum komutan ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 13:48 | Son Güncelleme

ABD Kara Kuvvetleri Komutanı General Mark A.

ABD'li general, Rum komutan ile görüştü

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- ABD Kara Kuvvetleri Komutanı General Mark A. Milley, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral İlias Leondaris'le görüştü. Görüşmeyle ilgili konuşan ABD Büyükelçisi Kathleen Doherty, "Bu, Washington ve Rumlar arasında güvenlik konularındaki işbirliğinin güçlenmesine dair yeni, önemli bir göstergedir" dedi.
ABD'li General Mark A. Milley, Ortadoğu ziyareti çerçevesinde İngiliz askerî üslerini ziyaret etti. General Milley, ziyaret öncesinde Larnaka havalimanında Rum Korgeneral İlias Leondaris ile bir araya geldi. Görüşmeye ABD'nin Güney Kıbrıs'taki Büyükelçisi Kathleen Doherty, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lilli, ABD ve İngiltere askerî ateşeleri ve RMMO subayları katıldı. Leondaris, Milley'e, Kıbrıs konusunda yaşanan son gelişmeleri aktardı. Akdeniz'deki doğalgaz aramaları hakkında da ABD'li generale bilgi veren Leondaris, Türkiye'nin tavırlarından rahatsızlık duyduklarını söyledi. Leondaris Milley'e ayrıca, RMMO'nun bölge ülkeleriyle yaptığı işbirliklerini anlattı.
ABD'ye Ada'da kolaylıklar sağlanması konusunun ele alındığı görüşmede, görüş birliğine varıldığı öğrenildi. Ziyaretle ilgili açıklama yapan ABD Büyükelçisi Kathleen Doherty, "Bu, Washington ve Rumlar arasında güvenlik konularındaki işbirliğinin güçlenmesine dair yeni, önemli bir göstergedir" ifadelerini kullandı.

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