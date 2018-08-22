ABD'li general, Rum komutan ile görüştü

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- ABD Kara Kuvvetleri Komutanı General Mark A. Milley, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral İlias Leondaris'le görüştü. Görüşmeyle ilgili konuşan ABD Büyükelçisi Kathleen Doherty, "Bu, Washington ve Rumlar arasında güvenlik konularındaki işbirliğinin güçlenmesine dair yeni, önemli bir göstergedir" dedi.
ABD'li General Mark A. Milley, Ortadoğu ziyareti çerçevesinde İngiliz askerî üslerini ziyaret etti. General Milley, ziyaret öncesinde Larnaka havalimanında Rum Korgeneral İlias Leondaris ile bir araya geldi. Görüşmeye ABD'nin Güney Kıbrıs'taki Büyükelçisi Kathleen Doherty, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lilli, ABD ve İngiltere askerî ateşeleri ve RMMO subayları katıldı. Leondaris, Milley'e, Kıbrıs konusunda yaşanan son gelişmeleri aktardı. Akdeniz'deki doğalgaz aramaları hakkında da ABD'li generale bilgi veren Leondaris, Türkiye'nin tavırlarından rahatsızlık duyduklarını söyledi. Leondaris Milley'e ayrıca, RMMO'nun bölge ülkeleriyle yaptığı işbirliklerini anlattı.
ABD'ye Ada'da kolaylıklar sağlanması konusunun ele alındığı görüşmede, görüş birliğine varıldığı öğrenildi. Ziyaretle ilgili açıklama yapan ABD Büyükelçisi Kathleen Doherty, "Bu, Washington ve Rumlar arasında güvenlik konularındaki işbirliğinin güçlenmesine dair yeni, önemli bir göstergedir" ifadelerini kullandı.
FOTOĞRAFLI
Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum
Trump'dan flaş karar! Avrupa Birliği'ne de ek vergi koyuyor
Mustafa Sarıgül'den dikkan çeken 'Melih Gökçek' açıklaması
ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!
Tuvalet görevlisi üstüne çamaşır suyu döktü!
Garajdan çıkanlara inanamadı!
Adana'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta, annesi ise mezarlıkta bulundu!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı
'Abdullah Gül haindir' tartışmasına Saadet Partisi de katıldı!
Anaokulu öğretmenini 'çok çekicisin' deyip işten attılar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum