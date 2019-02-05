ABD’li General Votel: “Trump bize danışmadan karar aldı”

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General Joseph Votel, ABD Başkanı Donal Trump’ın Suriye’den çekilme kararını alırken kendilerine danışılmadığını açıkladı. Votel, “Türkiye’ye yönelik tehdidin olmaması planımızın bir parçası” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den Amerikan askerlerini çekme kararının yankıları Aralık ayından beri devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, Suriye’den çekilme kararı alırken kendilerine danışılmadığını açıkladı. Votel, Amerikan askerlerinin, bölgeden çekilmesinden sonra, bölgede kalıcı tehdidin devem edeceği konusunda uyarıda bulundu. Votel, “DEAŞ’in Suriye’de elinde 51 kilometre gibi bir alana sahip, DEAŞ’ın üzerindeki baskıyı sürdüreceğiz. Suriye’den Türkiye’ye yönelik bir tehdidin olmaması veya sahada bizimle savaşan ortaklarımızın da korunması Suriye’de planımızın bir parçası" diye konuştu.

