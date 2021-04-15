ABD’li Generalden Olası Rus İşgali Değerlendirmesi

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Tod Wolters, gelecek birkaç haftada Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi riskinin “düşük-orta” düzeyde olduğunu söyledi.
Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu’nun oturumunda konuşan Wolters, Rus askerlerinin Ukrayna sınırlarına kaydırılmasına ilişkin artan kaygılar konusunda ilk kez bu tür bir askeri değerlendirme paylaştı.
Hava Kuvvetleri General Tod Wolters, bu değerlendirmenin arkasındaki istihbarata ilişkin bir ayrıntı vermedi. Wolters, ABD ordusunun bu aşamada Rusya’dan bir işgal eylemi beklemediğini ancak böyle bir seçeneği de dışlamadığını ve riski de hafife almadığını belirtti.
Bunun yanında Wolters, gelecek haftalar ve aylardaki risklere dair görüşlerinin en azından kısmen Rus güçlerinin dağılımını temel aldığını söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bugüne kadar, Rus askerlerinin dizilimi ve sayısı konusunda değerlendirmelerde bulunmayı reddederek, bu konuda gazetecilerden gelen soruları Moskova’ya yönlendirdi. Buna karşın Beyaz Saray, Rusya’nın Ukrayna’nın doğru sınırında, Kırım’ı ilhak ettiği 2014’ten bu yana en yüksek sayıda askerinin olduğunu açıklamıştı.
Temsilciler Meclisi’ndeki oturumda bir Kongre üyesinin, gelecek birkaç haftada Rus işgalinin olma ihtimaline dair sorusunu Wolters, “düşük-orta” diye yanıtladı.
Başka bir Kongre üyesinin de riskin bu zaman diliminden sonra değişip-değişmeyeceğini sorması üzerine Wolters, ayrıntıya girmeden, “Bunun yanıtı, duruma göre değişir” ifadesini kullandı.
Günün her bir anında yaşanan gelişmeye göre bu soruya yanıtın de değişebileceğine dikkati çeken Wolters, ancak şimdiki gidişat aynı kaldığı takdirde işgal riskinin de düşebileceği tahminini dile getirdi. Wolters, “Benim düşüncem, şu anda gözlemlediğim gidişat sürerse, böyle bir olayın yaşanması ihtimali de azalmaya başlayacak” dedi.
Wolters, Rusya’nın Ukrayna sınırı boyundaki güçlerine tedarik sevkiyatının “durağanlaştığını” da söyledi. Bununla birlikte Amerikalı general, Rusya’nın çok büyük boyutta kara gücü ve bunun yanında hava ve deniz gücü de bulundurduğuna işaret ederek, “Bu büyük bir kaygı oluşturuyor. Üst seviyede tetikteyiz” dedi.
Ukrayna ve Rusya, Ukrayna’nın doğusunda artan çatışmalar nedeniyle birbirlerini suçluyor. Bölgede Ukrayna askerleriyle Rusya destekli güçler arasında 2014 yılından bu yana çatışmalar yaşanıyor. Kiev çatışmalarda bugüne kadar 14 bin kişinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor. Rusya’nın Ukrayna’nın doğu sınırlarında askeri yığınak yapması gerilimi daha da arttırmış durumda.