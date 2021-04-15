ABD’li Generalden Olası Rus İşgali Değerlendirmesi

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Tod Wolters, gelecek birkaç haftada Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi riskinin “düşük-orta” düzeyde olduğunu söyledi.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu’nun oturumunda konuşan Wolters, Rus askerlerinin Ukrayna sınırlarına kaydırılmasına ilişkin artan kaygılar konusunda ilk kez bu tür bir askeri değerlendirme paylaştı.

Hava Kuvvetleri General Tod Wolters, bu değerlendirmenin arkasındaki istihbarata ilişkin bir ayrıntı vermedi. Wolters, ABD ordusunun bu aşamada Rusya’dan bir işgal eylemi beklemediğini ancak böyle bir seçeneği de dışlamadığını ve riski de hafife almadığını belirtti.

Bunun yanında Wolters, gelecek haftalar ve aylardaki risklere dair görüşlerinin en azından kısmen Rus güçlerinin dağılımını temel aldığını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bugüne kadar, Rus askerlerinin dizilimi ve sayısı konusunda değerlendirmelerde bulunmayı reddederek, bu konuda gazetecilerden gelen soruları Moskova’ya yönlendirdi. Buna karşın Beyaz Saray, Rusya’nın Ukrayna’nın doğru sınırında, Kırım’ı ilhak ettiği 2014’ten bu yana en yüksek sayıda askerinin olduğunu açıklamıştı.