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ABD'li haham Omar'ı "Yahudi düşmanı" olmakla itham etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 12:11 | Son Güncelleme

Dünya Değerleri Ağı adlı Yahudi kuruluşun kurucusu Haham Shmuley Boteach, Washington Post gazetesine ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ı "Yahudi düşmanı" olmakla itham eden bir ilan verdi - Boteach verdiği ilanla, İsrail'in işgal politikalarını eleştiren Omar'ı "tarihsel anti-semitizmin tezlerini tekrar etmekle" suçladı - ABD'li Yahudi gazeteci Dan Cohen: - "İslamofobik çatlak Haham Shmuley, Ilhan Omar'ı Yahudi düşmanı olarak karalamak için Washington Post'ta parayla bu ilanı vermiş. Aslında Omar değil, bu ilan İsrail ile Yahudiliği birbirine karıştırıyor ki, bu anti-semitizmin sıkça başvurduğu bir yer değiştirmedir. Burada geri kafalı olan Shmuley, Omar değil."

ABD'de bir haham, Washington Post gazetesine ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ı İsrail'in işgal politikalarını eleştiren sözleri nedeniyle "anti-semitizmle" (Yahudi düşmanlığı) suçlayan bir ilan verdi.

İsrail politikalarına yakınlığıyla bilinen Dünya Değerleri Ağı adlı Yahudi kuruluşunun kurucusu Haham Shmuley Boteach, gazeteye verdiği ilanda Omar'ı İsrail'i eleştirirken "anti-semitizme ait tarihsel tezleri tekrar etmekle" suçladı.

Washington Post'ta pazar günü yayımlanan ilanda, Somali kökenli ABD vatandaşı Omar'ın fotoğrafıyla, anti-semitik imgelerin yan yana konulduğu ilanın başlık kısmında büyük harflerle "Bla, bla, bla... Yahudiler dünyayı parayla kontrol ediyor... Bla, bla, bla..." ifadeleri yer aldı.

Omar'ın fotoğrafı ve anti-semitik imajların bulunduğu kısımların altında ise Omar'a atfedilen sözlerle, tarihsel anti-semitizmin tezleri arasında kıyaslama yapan yazı ve açıklamalar yerleştirildi.

Omar'ın fotoğrafının altında, ona atfedilen "İsrail dünyayı hipnotize ediyor." ifadesi ile "Dünyanın İsrail'in işlediği suçlara niçin kayıtsız kaldığına" dair bir açıklama yer aldı.

Omar'ın sözlerinin karşısında ise tarihsel olarak anti-semitizme atfedilen "Yahudi, pervasızlığı ve zihin gücüyle dünyayı hipnotize eder." ifadesi yer aldı. Yazının altında söz konusu ifadenin, anti-semitizmin temel metinlerinden biri kabul edilen, 1903 tarihli "Sion Liderlerinin Protokolleri" kitabından alındığı, kitabın Yahudilerin dünyayı yönetmeye yönelik bir komplonun mimarı olduğu iddiasını dile getirdiği anlatıldı.

- İsrail ile Yahudiliği eş sayma

Boteach'in ilanda yaptığı suçlama sosyal medyada tepkilere sebep oldu. ABD'li Yahudi gazeteci Dan Cohen sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı paylaşımda, Boteach'in Omar'ı eleştirirken, İsrail ile Yahudiliği eş tuttuğuna dikkati çekti.

Cohen, "İslamofobik çatlak Haham Shmuley, Ilhan Omar'ı Yahudi düşmanı olarak karalamak için Washington Post'a parayla bu ilanı vermiş. Aslında Omar değil, bu ilan İsrail ile Yahudiliği birbirine karıştırıyor ki bu anti-semitizmin sıkça başvurduğu bir yer değiştirmedir. Burada geri kafalı olan Shmuley, Omar değil." diye yazdı.

Omar, son dönemde İsrail politikalarını eleştiren açıklamalarıyla Temsilciler Meclisi'nde hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi kanadın sert tepkilerine hedef olmuştu.

Omar açıklamasında, ABD'nin İsrail'e olan sadakatini güçlendirmeye çalışan siyasal bir etkinin olduğunu dile getirmiş, Washington'daki siyasete etki eden Amerikan şirketlerini eleştirebilirken, İsrail lobisi hakkında konuşmaması konusunda baskı yapıldığını vurgulamıştı.

Ilhan Omar, "Ben bana oy veren Amerikan halkını temsil ediyorum, İsrail'i değil. Yabancı bir ülkeye sadakat göstermemem beni antisemitist yapmaz." ifadelerini kullanmıştı.

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