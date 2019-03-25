Omar'ın fotoğrafının altında, ona atfedilen "İsrail dünyayı hipnotize ediyor." ifadesi ile "Dünyanın İsrail'in işlediği suçlara niçin kayıtsız kaldığına" dair bir açıklama yer aldı.

Omar'ın fotoğrafı ve anti-semitik imajların bulunduğu kısımların altında ise Omar'a atfedilen sözlerle, tarihsel anti-semitizmin tezleri arasında kıyaslama yapan yazı ve açıklamalar yerleştirildi.

Omar'ın sözlerinin karşısında ise tarihsel olarak anti-semitizme atfedilen "Yahudi, pervasızlığı ve zihin gücüyle dünyayı hipnotize eder." ifadesi yer aldı. Yazının altında söz konusu ifadenin, anti-semitizmin temel metinlerinden biri kabul edilen, 1903 tarihli "Sion Liderlerinin Protokolleri" kitabından alındığı, kitabın Yahudilerin dünyayı yönetmeye yönelik bir komplonun mimarı olduğu iddiasını dile getirdiği anlatıldı.

- İsrail ile Yahudiliği eş sayma

Boteach'in ilanda yaptığı suçlama sosyal medyada tepkilere sebep oldu. ABD'li Yahudi gazeteci Dan Cohen sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı paylaşımda, Boteach'in Omar'ı eleştirirken, İsrail ile Yahudiliği eş tuttuğuna dikkati çekti.

Cohen, "İslamofobik çatlak Haham Shmuley, Ilhan Omar'ı Yahudi düşmanı olarak karalamak için Washington Post'a parayla bu ilanı vermiş. Aslında Omar değil, bu ilan İsrail ile Yahudiliği birbirine karıştırıyor ki bu anti-semitizmin sıkça başvurduğu bir yer değiştirmedir. Burada geri kafalı olan Shmuley, Omar değil." diye yazdı.