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ABD'li heyet FETÖ için Ankara'da (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 17:36 | Son Güncelleme

TOPLANTIYA ARA VERİLDİ Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili Türkiye'nin ABD'ye sunduğu yeni deliller konusundaki gelişmeleri değerlendirmek ve bilgi almak üzere Ankara adliyesinde temaslarını sürdüren ABD'li heyet, saat 17.00'de görüşmelerine ara verdi.

TOPLANTIYA ARA VERİLDİ Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili Türkiye'nin ABD'ye sunduğu yeni deliller konusundaki gelişmeleri değerlendirmek ve bilgi almak üzere Ankara adliyesinde temaslarını sürdüren ABD'li heyet, saat 17.00'de görüşmelerine ara verdi. ABD'li heyete, darbe soruşturmalarını yürüten iki savcı tarafından aralarında Kemal Batmaz'ın da bulunduğu FETÖ'nun sivil imamlarının darbe planlamasındaki rolü ve Fethullah Gülen ile ilişkileri hakkında bilgilendirme yapıldığı öğrenildi. Ayrıca, ABD'li heyetin bazı darbe sanıklarını SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla dinledikleri, sanıklara ise sorulara Türk yetkililerin sorduğu öğrenildi. Ara verilen toplantının devam edeceği bildirildi.

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