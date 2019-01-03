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ABD'li heyet FETÖ için Ankara'da

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 12:57 | Son Güncelleme

ABD’li yetkililerden oluşan bir heyet, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili Türkiye’nin ABD'ye sunduğu yeni deliller konusundaki gelişmeleri değerlendirmek ve bilgi almak üzere Ankara'ya geldi.

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)- ABD’li yetkililerden oluşan bir heyet, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili Türkiye’nin ABD'ye sunduğu yeni deliller konusundaki gelişmeleri değerlendirmek ve bilgi almak üzere Ankara'ya geldi.
Ankara'ya gelen ABD’li heyet ilk olarak temaslarına Ankara Adliyesi'nde başladı. Heyet burada Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç ve savcı Ali Alper tarafından bilgilendiriliyor. Dinç ve Alper, darbe soruşturmalarını yürütüyor. ABD'li heyetin adliyedeki temasları devam ediyor. Ankara temaslarında heyetin İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile de görüşecekleri öğrenildi.

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