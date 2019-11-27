HABER

ABD’li heyet, Rusya’nın Avangard füze sistemini inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 09:33 | Son Güncelleme

ABD heyeti, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması (START-3) kapsamında Rusya’nın nükleer ve konvansiyonel savaş başlık taşıyan Avangard füze sistemlerini inceledi.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri’nden bir heyetin Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması (START-3) çerçevesinde Rusya’ya ait silahların incelediği belirtildi.

ABD heyeti, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması (START-3) kapsamında Rusya’nın nükleer ve konvansiyonel savaş başlık taşıyan Avangard füze sistemlerini inceledi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri’nden bir heyetin Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması (START-3) çerçevesinde Rusya’ya ait silahların incelediği belirtildi. Açıklamada, “Rusya Federasyonu ile Amerika Birleşik devletleri arasında Silahların Azaltılması Anlaşması’nın uygulanması çerçevesinde 24-26 Kasım tarihleri arasında ABD teftiş heyetinin incelemesi için Avangard füze sistemi ile bir gösteri yapıldı” ifadeleri kullanıldı. Bakanlık ayrıca Rus - Amerikan ilişkilerinin gelişmesi için Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ile ABD heyetinin görüşme yaptığını duyurdu.

Aralık ayında aktif hale gelecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçtiğimiz yıl izlediği tatbikat ile tüm dünyada oldukça konuşulan nükleer ve konvansiyonel savaş başlıkları taşıyan Avangard füze sistemlerinin önümüzdeki Aralık ayında tamamen aktif hale geleceği duyuruldu. Rusya lideri Putin’in tatbikatı izledikten sonra füze sistemi için ‘yenilmez’ ifadesini kullanmıştı. Füze sisteminin en dikkat çeken özellikleri ise sesten 27 kat daha hızlı hedefe ulaşması ve atmosferin birçok katmanında ulaşabilmesi olarak ifade edilmişti.

PARTNERYaşar İpek 'Sen ne azgın tekeymişsin' sözlerini affetmedi!Yaşar İpek 'Sen ne azgın tekeymişsin' sözlerini affetmedi!
Köylülerden taş ocağındaki patlatmalara tepkiKöylülerden taş ocağındaki patlatmalara tepki
Taşeli Platosu'nda, sonbaharda renk cümbüşüTaşeli Platosu'nda, sonbaharda renk cümbüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Ünlü tatlıcıyı öldüren dayıdan mahkemede ilginç istek: Müebbet verin

Ünlü tatlıcıyı öldürmüştü! Mahkemede öyle bir şey istedi ki...

Karaalioğlu: Yalova'nın Ocak ayına kadar suyu kaldı

Bir il için tedirgin eden açıklama!

Sınır kapısında yakalandılar! 3 bin 400 su kaplumbağasını pizza kutularına saklamışlar

Pizza kutusuyla sokacaklardı! Tam 3 bin 400 tane...

Bahçeli'den dikkat çeken açıklama: Tesadüf olmadığı kanaatindeyim

Bahçeli'den dikkat çeken açıklama: Tesadüf değil

Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu! İDO ve BUDO'dan peş peşe sefer iptali

İptal haberleri peş peşe geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.