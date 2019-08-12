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ABD’li heyet sınırda incelemede bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 18:15 | Son Güncelleme

Suriye’de oluşturulması planlanan güvenli bölge çalışmaları için Şanlıurfa’ya gelen 6 kişilik ABD’li heyet, sınır hattında incelemede bulundu.ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen toplantılarda, Suriye’de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı.

ABD’li heyet sınırda incelemede bulundu

Suriye’de oluşturulması planlanan güvenli bölge çalışmaları için Şanlıurfa’ya gelen 6 kişilik ABD’li heyet, sınır hattında incelemede bulundu.
ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen toplantılarda, Suriye’de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı. Mutabakat çerçevesinde 6 kişilik ABD’li askeri heyet Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldi. 3. Hudut Alay Komutanlığında bir süre bekleyen heyet, Türk yetkililerle birlikte sınır hattında incelemelerde bulundu. Minibüsle sınır hattını gezen heyete Türk yetkililer de eşlik etti.

ABD’li heyet sınırda incelemede bulundu

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