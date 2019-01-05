HABER

"ABD'li heyetin şahit olduğu konularla soruşturma farklı gelişmelere gebe"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 13:22 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: (1) - "(ABD'li heyetin temasları) Savcıların şahit olduğu konularla soruşturmanın da farklı gelişmelere gebe olacağını düşünüyorum" - (ABD'deki FETÖ soruşturması) Tüm bilgi belgeleri vermeye çalışacağız. Orada bireyler üzerinden kara para ya da illegal yollar boyutuyla gidiyor" - "Türkiye'nin adil yargılama yaptığı, deliller üzerinden sonuca gidildiğini göstermesi açısından çok önemliydi ve buna ABD'li heyet tanık oldu." - "FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ayrı bir süreç ama ADB'nin kabul edeceği, yargı makamlarının varacağı kanaatler o süreci de olumlu etkileyecektir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'li heyetin Türkiye'deki temaslarının Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunda adil yargılama yaptığını göstermesi açısından önemli olduğunu belirterek, "Savcıların şahit olduğu konularla soruşturmanın da farklı gelişmelere gebe olacağını düşünüyorum." dedi.

Gül, Ankara Hakimevi'nde medya temsilcileriyle bir araya geldi. ABD heyetinin FETÖ soruşturmaları kapsamında Türkiye'de yaptığı temaslara ilişkin soruyu yanıtlayan Gül, New York Bölge Savcılığı'nda açılan bir soruşturma çerçevesinde Türkiye'den bazı bilgiler istendiğini söyledi. Türkiye'nin FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili taleplerini ABD'ye ilettiğini hatırlatan Gül, ABD yetkililerinin, bu konudaki dijital delilleri bizzat görme ya da bazı tanıklara bizzat ulaşma anlamında talepte bulunduğuna işaret etti. Adli yardımlaşma kapsamında Türkiye'nin ABD'li yetkililere yardımcı olduğunu anlatan Gül, "Bilgi sahibi olma isteklerini görünce ciddiye aldıklarını da gördük. 'Böyle diyorsun ama ben de gözümle göreyim' anlamında bu çok değerli." dedi.

Gül, ABD'deki soruşturma için tüm bilgi ve belgeleri vermeye çalışacaklarını ifade ederek, "Orada biraz bireyler üzerinden, kara para ya da illegal yollar gibi vesair yollar boyutuyla gidiyor." diye konuştu.

Türkiye'ye hem New York hem Washington'dan iki savcı geldiğini ifade eden Gül, "Hakim savcı huzurunda 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde nasıl ifade alınıyorsa o anlamda bir delil niteliği taşıyor. Kağıt üzerinde gönderdiğimiz delillerden öte gözleriyle görüp sorular sordular ilgililere. Bu, New York'taki savcının sanki huzurunda olmuş gibi. Delil niteliği çok önemli." diye konuştu.

Gül, sunulan belgelerin, sorulan sorulara verilen cevapların, birebir şahit oldukları delillerin bu sürecin hukuk çerçevesinde olması gereken yere evrilebileceğini gösterdiğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunulmasıyla ilgili tüm bilgilerin de ABD'li yetkililere verildiğini kaydeden Gül, şunları kaydetti:

"Ben bu heyetin, savcıların şahit olduğu konularla soruşturmanın da bu anlamda farklı gelişmelere gebe olacağını düşünüyorum. Bu konu devlet, millet adına çok önemli. Burada sonuç almak istiyoruz. Söyleyeceğimiz bir şey orada farklı lobilerin süreci sabote etmesine neden olabilir. Bir yargı mensubunun gelmesi, toplantılar yapması çok değerli. Türkiye'nin bu konuda adil yargılama yaptığı, deliller üzerinden sonuca gidildiğini göstermesi açısından çok önemli bir süreçti ve ve buna ABD'li heyet tanık oldu. Türkiye'ye büyük bir saldırı oldu, bununla ilgili özgüven içinde "Gelin, hangi sorunuz varsa cevaplayalım" anlamında, psikolojik, hukuki müdellel olma anlamında önemli."

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade sürecinin bundan ayrı bir süreç olduğunu ifade eden Gül, "Ama ADB'nin kabul edeceği, yargı makamlarının varacağı kanaatler o süreci de olumlu etkileyecektir."

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Yoldaki rögar kapağı çalındı, sürücüler tuğlalı önlem aldıYoldaki rögar kapağı çalındı, sürücüler tuğlalı önlem aldı
Şarküteri dolabında fareŞarküteri dolabında fare
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD heyetinin temasları Adalet Bakanı Gül

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Biz çöpe atıyoruz! Yıllık 12 milyon lira kazandırıyor

Biz çöpe atıyoruz! Yıllık 12 milyon lira kazandırıyor

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da 20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Ceren Damar cinayetinin ardından YÖK harekete geçti

Üniversitedeki cinayetin ardından harekete geçildi

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?)

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Günlük burç yorumları 5 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

5 Ocak Cumartesi günlük burç yorumları

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı, iddia asılsız!

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.