HABER

ABD'li iki Müslüman vekilin İsrail'e giriş yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 07:15 | Son Güncelleme

Filistin Girişimi Hareketi Genel Sekreteri Mustafa El-Bergusi: - "İsrail'in ABD'li iki vekilin ülkeye girişini yasaklaması işledikleri suçların ortaya çıkmasından duydukları korkuyu ortaya koyuyor"

RAMALLAH (AA) - Filistin Girişimi Hareketi Genel Sekreteri Mustafa El-Bergusi, "İsrail'in ABD'li iki vekilin ülkeye girişini yasaklaması işledikleri suçların ortaya çıkmasından duydukları korkuyu ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

Bergusi, yazılı açıklamasında, İsrailli yöneticilerin Amerikan Kongresindeki iki üyeye karşı etnik ayrımcılık yaptığını belirtti.

Bunun kongre üyelerinin etnik kökenlerinden kaynaklandığını vurgulayan Bergusi, "İsrail'in ABD'li iki vekilin ülkeye girişini yasaklaması işledikleri suçların ortaya çıkmasından duydukları korkuyu ortaya koyuyor. Söz konusu yasak kararı İsrail'i rezil edecektir. Ayrıca, tüm dünyada gizlemeye çalıştığı insan haklarına aykırı tüm ihlallerinin de ortaya saçılmasına katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı yazılı açıklamada, ABD'li Müslüman Temsilciler Meclisi vekilleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın ülkeye girişinin yasaklandığını belirtmişti.

Bu görüntü tartışma yaratmıştı! Harekete geçiliyorBu görüntü tartışma yaratmıştı! Harekete geçiliyor
İyilik yapmak isterken hayatını kaybetti!İyilik yapmak isterken hayatını kaybetti!
Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Kan dondurdu! Cinnet geçirip baba ve oğlunu öldürdükten sonra...

Kan dondurdu! Cinnet geçirip baba ve oğlunu öldürdükten sonra...

Veda etti! Hatamız olduysa...

Veda etti! Hatamız olduysa...

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Keşmir'de çatışma! 10 kişi hayatını kaybetti

Keşmir'de çatışma! 10 kişi hayatını kaybetti

Çöpe dökülen domateslerle ilgili İBB'den açıklama

Çöpe dökülen domateslerle ilgili İBB'den açıklama

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu

İyilik yapmak isterken hayatını kaybetti!

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Dikkat çeken 12 Nisan detayı

Kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Dikkat çeken 12 Nisan detayı

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Basın İlan Kurumu Müdürü Yakup Karaca görevinden alındı

Basın İlan Kurumu Müdürü Yakup Karaca görevinden alındı

Tunceli'de cinnet: 3 ölü, 1 yaralı

Kan dondurdu! Cinnet geçirip baba ve oğlunu öldürdükten sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.