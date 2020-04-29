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ABD’li İlaç Firmasından İyi Haber

29.04.2020 18:29 | Son Güncelleme

Gilead Sciences firması, klinik denemelerine Mart ayında başladığı Remdesivir adlı antiviral ilacın, hastalara erken aşamasında uygulanması durumunda Corona virüsünün yol açtığı belirtileri hafiflettiğini açıkladı

ABD’li İlaç Firmasından İyi Haber

Gilead Sciences firması, klinik denemelerine Mart ayında başladığı Remdesivir adlı antiviral ilacın, hastalara erken aşamasında uygulanması durumunda Corona virüsünün yol açtığı belirtileri hafiflettiğini açıkladı.

Firma yetkilileri, erken tedavi gören hastaların yüzde 62’sinin hastaneden taburcu olduğunu, ilaca daha geç başlatılan hastalar arasındaysa bu oranın yüzde 49 olduğunu kaydetti.

397 hastayla yapılan klinik çalışmada, ilacın beş ila 10 günlük kullanım dozunun, ağır Corona virüsü belirtileriyle hastaneye yatanlar üzerindeki güvenliği ve etkisi değerlendiriliyor.

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün Remdesivir üzerinde yürüttüğü ayrı bir çalışmada da hedefe ulaşıldığını bildiren firma, araştırma sonuçlarının ayrıntılarını paylaşmadı.

Corona virüsü üzerinde etkili olup olmayacağı yakından izlenen ilaçla ilgili kısmi ön verilerin olumlu olması geçtiğimiz haftalarda borsaları yükseltmiş ve Gilead Sciences firmasının değerini yüzde 10 oranında arttırmıştı.

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