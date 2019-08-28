ABD'li ilaç şirketi Purdue davalarda uzlaşmaya gidebilir

ABD'de ilaç şirketi Purdue'ye, ürettiği bir ağrı kesicide yüksek oranda bulunan opioid maddesinin bağımlılık yaptığı iddiasıyla açılan davalarda, şirketin toplamda 10 ila 12 milyar dolarlık bir uzlaşma bedeli ödemeyi planladığı iddia edildi.

BBC'nin haberine göre, ABD'li milyarder Sackler ailesinin ilaç şirketi Purdue ve diğer 21 firmaya, ağrı kesici ilaçlarında yüksek oranda bulunan opioid maddesinin bağımlılık yapması nedeniyle 2 binden fazla dava açıldığı belirtildi.

Şirket kaynakları BBC'ye yaptıkları açıklamada, konuya dünya çapında bir çözüm bulmak için taraflarla aktif bir şekilde çalıştıklarını belirtirken, tazminat miktarıyla ilgili yorum yapmadı.

Buna karşın haberde, şirketin hakkında açılan davaları toplamda 12 milyar dolara yakın tazminat ile uzlaşma yöntemiyle kapatmayı planladığı ileri sürüldü.

ABD'li medya kuruluşu NBC'nin haberinde de Sackler ailesinin uzlaşma sonrası Purdue şirketindeki çoğunluk hisselerini bırakabileceği kaydedildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, günde ortalama 130 ABD vatandaşı aşırı dozda ağrı kesici nedeniyle hayatını kaybediyor.