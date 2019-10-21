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ABD'li ilaç şirketleri opioid krizinde uzlaşmaya gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 21:37 | Son Güncelleme

ABD'li ilaç şirketleri opioid krizinde uzlaşmaya gitti

WASHINGTON (AA) - ABD'de opioid krizinde rolü olduğu iddia edilen dört ilaç şirketi, davalı oldukları Ohio eyaleti bölgeleri Summit ve Cuyahoga ile uzlaşmaya vardı.

İlaç dağıtıcıları McKesson Corp, Kardinal Sağlık, AmerisourceBergen ile ilaç üreticisi Teva Pharmaceutical, Ohio eyaleti bölgeleri Summit ve Cuyahoga ile ülkede ilk federal davanın başlamasını engelleyen 260 milyon dolarlık uzlaşmayı kabul etti.

Tarafların uzlaşmaya, davanın başlamasının birkaç saat öncesinde vardığı bildirildi.

Şirketlerin ayrı ayrı ödeyeceği rakam belirsizliğini korurken, Cuyahoga bölge yönetimi avukatı Hunter Shkolnik, uzlaşma uyarınca AmerisourceBergen, Kardinal Sağlık ve McKesson'in toplam 215 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı.

Uzlaşma çerçevesinde merkezi İsrail'de bulunan ilaç şirketi Teva Pharmaceutical'ın ise 20 milyon dolar nakit ve 25 milyon dolar değerinde opioid bağımlılığıyla mücadelede kullanılan Suboxone ilacı katkısı yapacağı kaydedildi.

Uzlaşmayı kabul etmeyen Walgreens Boots Alliance ve diğer şirketler için 6 ay içerisinde yeni dava süreçlerinin başlayacağı bildirildi.

Ohio eyaleti bölgeleri Summit ve Cuyahoga, şirketlere opioid krizinde rolleri olduğu suçlamasıyla dava açmıştı.

Resmi rakamlara göre 1997 ve 2017 arasında ABD'de opioid maddesi içeren ilaç kullandığı belirtilen 400 bin kişi hayatını kaybetti.

- Opioid krizi

Haşhaştan elde edilen bir ilaç grubu olan opioidler hem ağrı kesici hem de uyuşturucu olarak kullanılıyor. 1950'lerin başında Belçika'daki tıbbi çalışmalar sonucu bulunan fentanil, morfinden 80 kat güçlü bir uyuşturucu olarak biliniyor. 1990’lı yılların başında tıpta tedavi amaçlı kullanılmaya başlanan fentanil, etkili bir ağrı kesici olduğu için anestezi için de kullanılıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, günde ortalama 130 ABD vatandaşı aşırı dozda ağrı kesici nedeniyle hayatını kaybediyor.

ABD'li milyarder Sackler ailesinin ilaç şirketi Purdue ve diğer 21 firmaya, ağrı kesici ilaçlarında yüksek oranda bulunan opioid maddesinin bağımlılık yapması nedeniyle 2 bin 600'den fazla dava açılmıştı.

Söz konusu tartışmalı ilaçları üreten Purdue Pharma şirketi, ülke genelinde 27 eyaletin başsavcılarıyla vardığı adli uzlaşma anlaşmasında eyalet yönetimlerine toplam 12 milyar doları bulacağı tahmin edilen miktarda tazminat ödemeyi kabul etmişti. 20 eyalet ise şirketin önerisini reddetmişti.

Purdue Pharma şirketi kapsamlı adli uzlaşma anlaşması kapsamında kaynaklarının tamamının tazminat ödemelerinde kullanılabilmesi için iflas başvurusunda bulunmuştu. Mahkeme süreci devam ediyor.

ABD'nin Oklahoma eyaleti de eyaletteki "opioid" krizinde rolü olduğu gerekçesiyle ecza devi Johnson & Johnson'a açılan davadan 572 milyon dolar tazminat kazanmıştı.

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ABD ilaç opioid krizi

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