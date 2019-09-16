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ABD'li ilaç şirketlerinden afyon davasında reddihakim talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 12:11 | Son Güncelleme

İlaç üreticileri, dağıtıcıları, eczane ve perakende zincirlerinin olduğu 8 davalı şirket, afyon katkılı reçeteli ilaçlarla ilgili kamu davasına bakan Yargıç Dan Polster'ın, davacı yerel yönetimlerle şirketler arasındaki adli uzlaşma süreçlerinde "takındığı taraflı tutum nedeniyle" davadan azledilmesini talep etti

CLEVELAND (AA) - ABD'de bağımlılık yaratan ve binlerce kişinin ölümüne yol açan afyon katkılı reçeteli ilaçlarla ilgili davada ilaç şirketleri davaya bakan Yargıç Dan Polster hakkında reddihakim talebinde bulundu.

İlaç şirketleri AmerisourceBergen, Cardinal, McKesson, Henry Schein, eczane zincileri CVS, Rite Aid ve Walgreens ile perakende zinciri Wallmart olmak üzere 8 davalı şirket, Cleveland'daki Federal Bölge Mahkemesine yaptıkları başvuruda, Yargıç Polster'ın, davacı yerel yönetimlerle şirketler arasındaki adli uzlaşma süreçlerinde "takındığı taraflı tutum nedeniyle" 21 Ekim'de görülmeye başlanacak davadan azledilmesi gerektiğini savundu.

Başvuru dilekçesinde, Ohio eyaletine bağlı Summit, Akron, Cuyahoga ve Cleveland kent yönetimlerinin afyon katkılı reçeteli ilaçlara bağımlılık nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar adına açtıkları birleştirilmiş kamu davasında, şirketlerin adli uzlaşma yoluna gitmeye ve yerel yönetimlere tazminat ödemeye zorlandığı ileri sürüldü.

Dilekçede, Yargıç Polster'ın adli uzlaşma görüşmeleri sırasında medyaya verdiği mülakatlarda ve kamuya açık toplantılarda, "afyon katkılı ilaçların yol açtığı kriz nedeniyle yerel yönetimlere destek olunması gerektiğini" vurguladığı, bunun "yargıcın taraflı ve ön yargılı tutumunun kanıtı olduğu" iddia edildi.

Yargıç Polster'ın adli uzlaşma sürecinde krizin sorumluluğunu doğrudan şirketlere yükleyen tavır izlediği ileri sürülen dilekçede, "Bir bütün olarak ve objektif biçimde değerlendirildiğinde kayıtlar reddihakimin gerekli olduğunu göstermektedir." ifadesi kullanıldı.

Konu hakkındaki federal dava 21 Ekim'de Cleveland'da görülmeye başlanacak. Davada verilecek kararın, ülkenin başka bölgelerinde binlerce yerel yönetimin şirketler aleyhine açtığı diğer davalara emsal teşkil edeceği öngörülüyor.

Öte yandan Cleveland ve başka yerlerde açılan davalarda, çok sayıda ilaç üreticisi adli uzlaşma yoluna gitmişti. Oklahoma eyaletiyle varılan adli uzlaşma anlaşmalarında Johnson and Johnson firması 572 milyon dolar, Purdue Pharma şirketi de 270 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. İngiliz afyon üreticisi Mallinckrodt, Ohio eyaletindeli Cuyahoga ve Summit kent yönetimlerine 30 milyon dolar tazminat ödemeyi taahhüt etmişti.

Söz konusu tartışmalı ilaçların en yaygınlarından "OxyContin" adlı afyon katkılı ağrı kesiciyi üreten Sackler ailesine ait Purdue Pharma şirketi, ülke genelinde 27 eyaletin başsavcılarıyla vardığı adli uzlaşma anlaşmasında eyalet yönetimlerine toplamda 12 milyar doları bulacağı tahmin edilen miktarda tazminat ödemeyi kabul etmişti. 20 eyalet ise şirketin önerisini reddetmişti.

Şirket kapsamlı adli uzlaşma anlaşması kapsamında kaynaklarının tamamının tazminat ödemelerinde kullanılabilmesi için iflas başvurusunda bulunmuştu.

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