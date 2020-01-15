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  4. ABD'li ilkokul öğrencilerine Türkiye tanıtıldı

ABD'li ilkokul öğrencilerine Türkiye tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 06:42 | Son Güncelleme

ABD'li ilkokul öğrencilerine Türkiye tanıtıldı

WASHINGTON (AA) - Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Washington Ofisi tarafından düzenlenen ortak bir etkinlikte, ABD'li ilkokul öğrencilerine Türkiye ve Türkçe tanıtıldı.

Washington DC Devlet Okulları Elçilik Tanıtım programı kapsamında Barnard İlköğretim Okulu'nu ziyaret eden YEE yetkilileri, ilkokul son sınıf öğrencileri ile buluştu.

ABD'li öğrencilere Türkçe'nin yanı sıra Türk tarihi, mutfağı, kültürü ve müziği hakkında bilgi verilen etkinlikte, öğrencilere etkinlik sonunda Türkiye fotoğrafları ve lokum dağıtıldı.

Elçilik tanıtım programı, ABD'li ilkokul öğrencilerinin farklı ülkelerin elçilik temsilcileriyle bir araya gelerek yabancı kültürleri öğrenmesine imkan sağlıyor. Her sınıfın farklı bir ülke büyükelçiliği ile eşleştiği bu programda, öğrenciler yıl boyunca bu ülkeler hakkında bilgi edinebiliyor.

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