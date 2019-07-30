ABD'li iş adamından Trump'a Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferi baskısı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Amerikalı iş adamı Thomas Barrack'ın, Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferi sağlanması konusunda Trump yönetimine baskı yaptığı ortaya çıktı.

ABD medyasında yer alan söz konusu bilgi, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesince konuya ilişkin yayımlanan 60 bin sayfalık raporla gündeme geldi.

Raporda, Trump için başkanlık kampanyası sırasında en fazla bağış toplayan kişi olarak tanımlanan Barrack'ın aynı zamanda "Colony Capital Inc." adlı yatırım şirketinin sahibi olduğu ve ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ortak projeler için kurulan "IP3 International" adlı firma ile de yakın irtibat halinde bulunduğu belirtildi.

Barrack'ın, Suudi Arabistan'a olası nükleer teknoloji transferinin sağlanmasında rol almak için çaba gösterdiği vurgulanan raporda, Barrack ve "IP3 International" firma yetkililerinin ise Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner de dahil olmak üzere yönetimden en kıdemli isimlere bile kolaylıkla ulaştığı ifade edildi.