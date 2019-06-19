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ABD'li iş insanı Oxford Üniversitesine 150 milyon sterlin bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 10:56 | Son Güncelleme

ABD'li iş insanı Oxford Üniversitesine 150 milyon sterlin bağışladı

ABD'li iş insanı Stephen Schwarzman, dünyanın önde gelen yüksek öğrenim kurumlarından İngiliz Oxford Üniversitesine yapay zekanın etiğiyle ilgili çalışmalarda kullanılmak üzere 150 milyon sterlin (yaklaşık 1,1 milyar lira) bağış yaptı.

BBC'nin haberine göre, Blackstone Üst Yöneticisi (CEO) Schwarzman, yapay zekanın etiği alanında çalışma yapacak bir enstitü kurulması amacıyla Oxford Üniversitesine 150 milyon sterlin bağışta bulundu.

Schwarzman'ın yaptığı bağış, bir İngiliz üniversitesine yapılan en büyük bireysel bağış olarak kayda geçti.

Schwarzman, yaptığı açıklamada, yapay zekanın bu yüzyılın en önemli konularından biri olduğuna ve bağışı bu sebeple yaptığına işaret ederek, çoğu devletin henüz yapay zeka çağına hazır olmadığını söyledi. “Bu nedenle, hükümetlerin Oxford gibi büyük üniversitelere ve bu alanda düşünmelerine yardım etmekte uzmanlaşmış dünyadaki diğerlerine güvenmek zorunda kalacaklar.” ifadesini kullanan Schwarzman, üniversitelerin de bir an önce yapay zeka etiği üzerine bir yapı kurması gerektiğini belirtti.

İngiliz hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise bağış küresel ölçekte "önemli bir yatırım" şeklinde tanımlandı.

Kurulacak enstitüde, dil biliminden felsefeye birçok alanda yapay zeka etiği çalışmaları yürütülecek.

Schwarzman, daha önce de Massachusetts Teknoloji Enstitüsüne yapay zeka ve programlama alanında merkez kurulması amacıyla 350 milyon dolar (yaklaşık 2 milyar lira) bağışta bulunmuştu.

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