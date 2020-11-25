ABD'li Kadın Suriye'deki Militanlara Mali Destekten Tutuklandı

Amerika'nın New Jersey eyaletinde yaşayan 53 yaşındaki Amerikalı bir kadın, Suriye’deki terör örgütlerine maddi destek sağladığı suçlamasıyla bugün tutuklandı. Eyaletin Hopatcong kentinde yaşayan Maria Bell hakkında hazırlanan iddianamede, zanlının bilerek ve gizli olarak yabancı terör örgütlerini madden desteklediği iddia edildi. Bell, Yabancı Terör Örgütlerine Finans Sağlama Yasası'nı ihlal etmekle suçlandı.

Bell’in internet üzerinden çeşitli uygulamalar aracılığıyla Suriye’deki terör örgütleri militanlarıyla 2017 ve 2018 yıllarında temasa geçerek silah ve mühimmat alınması için defalarca para gönderdiği öne sürüldü.

Türkiye’ye gidip terör örgütü militanlarıyla buluşacaktı

Bell’in Suriye’deki El

