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ABD’li kimyager kadına yurt dışına çıkma yasağı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 08:48 | Son Güncelleme

Adana’da narkotik ekipleri ABD’den kargoya vererek Türkiye’ye getirdiği likit esrar ve marihuanayı spor salonunda kargo görevlisinden teslim alırken suçüstü yakalanan, hem ABD hem de Türk vatandaşı olan 7 dil bilen kimyager kadına yurt dışına çıkma yasağı verildi.Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir kargo şirketi çalışanları ABD’den gelen kargonun hem teslimat adresinde alacak kişinin ismi olmamasından hem de kargodan koku yayılmasından şüphelenerek polise haber verdi.

Adana’da narkotik ekipleri ABD’den kargoya vererek Türkiye’ye getirdiği likit esrar ve marihuanayı spor salonunda kargo görevlisinden teslim alırken suçüstü yakalanan, hem ABD hem de Türk vatandaşı olan 7 dil bilen kimyager kadına yurt dışına çıkma yasağı verildi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir kargo şirketi çalışanları ABD’den gelen kargonun hem teslimat adresinde alacak kişinin ismi olmamasından hem de kargodan koku yayılmasından şüphelenerek polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekip kargoyu inceledikten sonra kutuda esrar olduğunu tespit etti. Polis kargo sahibini belirlemek için belirtilen adresteki spor salonuna gitti. Kargo görevlisi de spor salonuna gelerek, isimsiz paket gönderildiğini söyledi. Bir süre sonra kargo görevlisinin yanına spor yapan bir kadın gelerek kargonun kendisine ait olduğunu söyledi. Kadın kargoyu aldıktan sonra sivil ekipler kadının yanına gelerek polis olduklarını söyleyip kutuya el koyup, kadını da gözaltına aldı.
Emniyete getirilen kargo incelendiğinde içinde 8 şişe içinde 8 mililitre likit esrar, likit esrarı içmekte kullanılan 4 aparat ve 70 gram marihuana olduğu belirlendi. Kargoyu alan kadının ise S.G. (37) olduğu hem ABD vatandaşı hem de Türk vatandaşı olduğu, ABD’de yaşadığı ve şirketleri olduğu öğrenildi.
Kimyager olduğunu söyleyen genç kadının kargonun kendisine geldiğini ABD’den malzemeleri kendisinin aldığını belirterek, "Ben Türkiye’ye geldim, bir arkadaşımdan rica ettim malzemeleri verdiğim adrese kargo ile gönderdi. Ben kimyagerim esrar ABD’de kanser tedavisinde kullanılıyor. Ben de Türkiye’de kanser tedavisinde kullanmak için getirdim. Bunun için de yetkililerden izin alacaktım. Kesinlikle uyuşturucu ticareti yapmıyorum" dediği ileri sürüldü.
Öte yandan, lüks otellerde kalan genç kadının 7 dil bildiği öğrenildi. Zanlı kadın ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıktan sulh ceza hakimliğine sevk edilen kadın adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılırken yurt dışına çıkma yasağı getirildi.

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